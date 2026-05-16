Estadounidenses reaccionan al posible fin del comunismo en Cuba

El periodista Sam Wang, de la cadena NTD, salió este sábado a las calles de Washington D.C. para preguntar a ciudadanos comunes qué piensan sobre la crisis en Cuba y la posibilidad del fin del comunismo en el hemisferio occidental. Las respuestas reflejan un sentimiento generalizado de esperanza ante un posible cambio político en la isla.

«Ha sido horrible para el pueblo cubano. Me encantaría verlos tener la oportunidad de vivir una vida más libre», dijo uno de los entrevistados.

Otro ciudadano trazó una línea directa entre el comunismo y la amenaza que percibe dentro de Estados Unidos: «Nadie quiere el comunismo. Quieren infiltrarse en nuestras escuelas, han llegado tan lejos como para infiltrarse en nuestras iglesias. No queremos el comunismo en América».

Un tercer entrevistado resumió su postura con una frase contundente: «La gente en este país no está aprendiendo esa lección entre el socialismo y el comunismo. No funciona».

Varios de los entrevistados compararon la situación cubana con la de Venezuela, donde perciben que el comunismo también está en retirada, y expresaron confianza en la política de presión máxima del presidente Donald Trump. «Me siento seguro de que el presidente Trump va a hacer lo que tiene que hacer», afirmó uno de ellos.

Uno de los ciudadanos recordó cómo era Cuba antes de la dictadura: «Cuba estaba básicamente integrada en los años cincuenta y sesenta. Era un país agradable para visitar. Cuando Castro tomó el poder, cambió y se volvieron comunistas. Pero la gente allá quiere democracia. Estoy a favor de Cuba y de que tenga un gobierno democrático».

El mismo entrevistado mencionó que ese día habían trascendido noticias sobre la intención de acusar formalmente a Raúl Castro, en referencia a los reportes sobre el indictment federal que el Departamento de Justicia de EE.UU. prepara contra el exdictador por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro personas. Esa acusación se revelaría el 20 de mayo en la Freedom Tower de Miami.

Uno de los entrevistados citó al secretario de Estado Marco Rubio para cerrar su argumento: «Rubio dijo tan elocuentemente: prefiero nuestro sistema sobre cualquier otro. No es perfecto. Tenemos nuestros problemas y desafíos, pero prefiero el nuestro antes que el comunismo o el socialismo extremo».

El video de NTD se publica en uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana en décadas. La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, firmó una orden ejecutiva el 1 de mayo para sancionar a responsables de represión y ha logrado reducir entre un 80% y 90% las importaciones de combustible cubanas, interceptando al menos siete tanqueros en aguas internacionales.

El telón de fondo es una crisis energética sin precedentes. El ministro cubano de Energía, Vicente de la O Levy, admitió el pasado miércoles que Cuba agotó todas sus reservas de diésel y fueloil: «No tenemos absolutamente nada». Los apagones en La Habana superan las 20-22 horas diarias.

El pasado jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con autoridades cubanas, en uno de los contactos diplomáticos de más alto nivel entre ambos países en años, mientras Trump y Rubio buscan, según el New York Times, poner fin al control comunista en Cuba sin provocar un colapso total del país.

María Corina Machado anticipó en febrero de 2026, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, lo que muchos de estos ciudadanos parecen intuir: «Cuando desmantelemos el régimen en Venezuela, Cuba será la siguiente».