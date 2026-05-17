Obra escultórica rendirá homenaje a Teresita Fernández, símbolo de la canción infantil

Aún no se ha anunciado el emplazamiento definitivo de la escultura ni la fecha prevista para su inauguración

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Los escultores cubanos José Villa Soberón y Gabriel Cisneros trabajan en una escultura dedicada a la trovadora Teresita Fernández, considerada la "cantora mayor" de la canción infantil cubana, trascendió este sábado en una publicación en las redes sociales.

La página en Facebook El Señor Corchea compartió una imagen de la pieza en proceso, la describió como un "aperitivo" de la obra en curso.

"José Villa Soberón y Gabriel Cisneros colaboran en una escultura que rinde homenaje a la grandísima Teresita Fernández. Esto es un appetizer porque aún la pieza está en proceso".

Captura de Facebook/El Señor Corchea

El molde de la escultura, elaborada en arcilla, muestra a una mujer de edad avanzada sentada, inclinada ligeramente hacia adelante, tocando una guitarra.

El trabajo escultórico destaca por su alto realismo, con especial atención a los detalles del rostro como arrugas pronunciadas, expresión serena, las manos y los pliegues de la vestimenta.

Teresita Fernández García nació en Santa Clara el 20 de diciembre de 1930 y falleció en La Habana el 11 de noviembre de 2013 a los 83 años.

Fue trovadora, narradora y pedagoga, y su obra marcó a varias generaciones de cubanos con canciones como "Mi gatico Vinagrito", "Dame la mano y danzaremos", "Tin, tin, la lluvia" y "El grillito acatarrado".

Musicalizó textos de José Martí (1853-1895) y las Rondas de Gabriela Mistral (1889-1957) y su influencia fue determinante en trovadores como Silvio Rodríguez y Liuba María Hevia.

Ignacio Villa (1911-1971), conocido como Bola de Nieve, resumió su arte con una frase que se convirtió en emblema. "Usted no necesita más adorno que la canción".

Villa Soberón, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008, es el escultor público más reconocido de Cuba, con obras emblemáticas en La Habana como las estatuas de John Lennon en el Vedado, El Caballero de París en La Habana Vieja y Ernest Hemingway en El Floridita.

Gabriel Cisneros trabaja junto a Villa Soberón desde julio de 2015 en un taller compartido en La Habana, y entre sus colaboraciones figuran la estatua de Alicia Alonso (1920-2019) en el Gran Teatro y la de Eusebio Leal (1942-2020) en La Habana Vieja, inaugurada en noviembre de 2021.

La nueva pieza dedicada a Teresita Fernández sigue el patrón habitual de ambos artistas, con un modelado previo en arcilla antes de la fundición definitiva en bronce, el material con el que han inmortalizado a otras figuras clave de la cultura cubana.

Aún no se ha anunciado el emplazamiento definitivo de la escultura ni la fecha prevista para su inauguración.