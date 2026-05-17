Camión de desechos con fotos de líderes cubanos llega a Hialeah y causa sensación: "Ha sido espectacular"

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La llegada a Hialeah de un camión de limpieza de fosas sépticas propiedad de un cubano se ha convertido en un fenómeno viral.

El motivo: su dueño decidió estampar en el tanque los rostros de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, acompañados del mensaje "SOLO SE CARGA MIERDA".

El autor de tan ingeniosa idea es Roberto Hernández, dueño de RHL Group Construction Corp., empresa con sede en Lehigh Acres, condado de Lee, que se dedica a la reparación de propiedades, instalación de piscinas y limpieza de sistemas sépticos.

La idea del polémico diseño nació casi por accidente durante la reunión en que se decidía el logo del vehículo: fue un amigo quien sugirió colocar las imágenes de los tres líderes de la dictadura cubana, y la propuesta cuajó de inmediato.

"Eso surgió como una broma el día del diseño del camión. Decidí ponerle solo se carga... bueno, lo que dice ahí, mierda", explicó Hernández al periodista Yusnaby Pérez, de Telemundo 51.

Según contó, el vehículo ha causado sensación en la calle: "Me saludan, me felicitan, me apoyan, me pitan, se baja la gente, se tiran fotos... Es una locura", relató.

Para este emprendedor cubano radicado en Florida, la elección de esos rostros no fue arbitraria: "Pusimos los que nos duelen de verdad", afirmó.

Hernández es consciente de que el diseño tiene una carga emocional profunda para toda la comunidad cubana en el exilio: "Fue hecho con el dolor que yo como cubano he sentido y todos los cubanos de aquí de Florida, de Cuba y del mundo tienen en la sangre".

El camión se viralizó por primera vez en abril pasado, a través de un video publicado en TikTok por la usuaria Elizabet Lopez, que superó las 186,000 visualizaciones.

Un mes después, el vehículo ha comenzado a circular por las calles de Hialeah, el corazón del exilio cubano en Florida, donde la reacción de la comunidad fue inmediata y entusiasta.

Transeúntes y conductores se detienen, toman fotos, piden permiso para grabar videos, saludan y tocan la bocina en señal de apoyo cada vez que el camión aparece en escena.

Hialeah concentra una población de aproximadamente 225,000 habitantes, de los cuales el 74.2 % es de origen cubano, lo que convierte a la ciudad en uno de los principales bastiones del exilio en Estados Unidos.

La publicidad visceral y directa no solo canalizó el sentimiento colectivo de una comunidad marcada por décadas de opresión, sino que se tradujo en un rotundo éxito comercial para la empresa, según el propio Hernández.

El reel publicado en Facebook por Yusnaby Pérez sobre el camión acumuló más de 102,000 vistas, dando una nueva dimensión mediática al fenómeno.

El caso de RHL Group Construction se inscribe en una larga tradición de humor político del exilio cubano en Florida, donde la sátira funciona como forma de resistencia cultural e identitaria frente al régimen.

"Eso es el sentimiento de todos los cubanos, el sufrimiento y el dolor de tantos años de opresión, dictadura, como se le pueda llamar", concluyó Hernández.