Suspenden exámenes finales en escuelas primarias de Pinar del Río para "usar mejor las horas disponibles"

Vídeos relacionados:

La Dirección Provincial de Educación de Pinar del Río eliminó los exámenes finales y los ejercicios comprobatorios en todos los grados de primaria para el curso 2025-2026, justificando la medida como una adaptación «a la realidad de cada territorio» y la necesidad de usar mejor las horas disponibles.

El anuncio fue firmado por Claribel Rivera Leal, jefa del Departamento de Educación Primaria de la provincia, y difundido por el Periódico Guerrillero, medio oficial pinareño, sin mencionar explícitamente los apagones prolongados ni la falta de combustible y transporte como causas directas de los cambios.

Según el comunicado, en los grados primero, segundo, tercero y cuarto la evaluación será exclusivamente mediante el trabajo diario, a través de evaluaciones sistemáticas, sin examen final ni ejercicio comprobatorio.

En quinto y sexto grados tampoco habrá prueba final: se sustituirá por trabajos prácticos y controles parciales adaptados a cada asignatura.

La nota final se calculará promediando los tres períodos del curso, lo que el propio comunicado describe como «un cálculo justo y sencillo».

El texto oficial reconoce implícitamente la precariedad de las condiciones al señalar que «si un día solo se puede dar una sesión de clase, se reportará con transparencia para buscar soluciones entre todos».

El lenguaje eufemístico del comunicado contrasta con la gravedad de la situación que viven las escuelas pinareñas. Apenas días antes, la crisis energética borró las pruebas de ingreso al IPVCE Federico Engels de Pinar del Río, sustituidas por un escalafón basado en el expediente académico.

El director provincial de Educación, Evelio Herrera Padrón, calificó entonces la situación como «compleja» y reconoció que la falta de transporte y electricidad desborda el sistema.

En el IPVCE Mártires de Humboldt 7, también en Pinar del Río, el gobierno reserva el combustible para el personal y extiende a 21 días los pases de los estudiantes, según se conoció este domingo.

La crisis educativa no es exclusiva de Pinar del Río.

El pasado 5 de marzo, las autoridades de La Habana suspendieron clases en todos los centros educativos por un apagón masivo nacional, y en marzo de 2025 niños cubanos regresaron a escuelas sin pan, sin higiene ni electricidad, mientras padres en Matanzas y Santiago de Cuba se negaron a enviarlos a clases.

A nivel nacional, el déficit docente superó las 24,000 plazas en el curso 2024-2025 y se extiende al presente curso, con miles de plazas sin cubrir en varias provincias.

El inicio del curso 2025-2026 estuvo marcado por apagones y precariedad, con solo 2.2 de 3.6 millones de uniformes producidos.

Rivera Leal cerró su comunicado con una frase que resume la narrativa oficial ante el colapso del sistema: «Aunque falten cosas, lo que nunca falta es la creatividad y el compromiso de los maestros».