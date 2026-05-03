Gobierno reserva combustible para personal y extiende a 21 días pases de alumnos del IPVCE Mártires de Humboldt 7 en Artemisa

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La escasez de combustible que paraliza a Cuba obligó al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (Ipvce) Mártires de Humboldt 7, en Bauta, provincia de Artemisa, a anunciar que el pase de sus estudiantes internos se espaciará a cada 21 días, una medida que afecta directamente el derecho de los alumnos a regresar a sus hogares con regularidad.
La institución comunicó la decisión el sábado a través de su perfil en Facebook, bajo el argumento de que el combustible disponible debe destinarse a los dos recorridos diarios de los profesores y al personal de guardia nocturna, considerados indispensables para mantener el centro abierto.
Juan Permuy Felipe, director de la Unidad Empresarial de Base de Transporte Escolar Artemisa, explicó que la medida fue adoptada tras un análisis entre las principales autoridades del Partido y el Gobierno provincial, la Dirección General de Educación y su unidad empresarial, tomando como base las cifras de combustible disponible y los servicios priorizados propuestos por el Ministerio del Transporte y aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación, explicó por su parte el periódico oficial El artemiseño.
La Dirección Provincial de Educación de Artemisa destacó que, pese a la crisis, se ha logrado garantizar la presencialidad del total de la matrícula, y pidió el respaldo de las familias.
"«Confiamos en el apoyo de la familia para juntos lograr el mayor éxito posible en la continuidad de estudios de los educandos", indicó.
La medida no es un caso aislado. La crisis energética ya borró los exámenes de ingreso al Ipvce en Pinar del Río, donde fueron sustituidos por un escalafón municipal basado en el expediente académico.
En Matanzas, la situación afecta a más de 90,000 estudiantes en 504 instalaciones educativas, con cambios en las evaluaciones finales de todos los niveles.
Los directivos de educación en Matanzas precisaron cambios para el cierre del curso escolar que incluyen también la eliminación de los exámenes de admisión al Ipvce en esa provincia.
El propio Mártires de Humboldt 7 ya había reanudado la docencia de forma gradual en marzo, priorizando a los 78 estudiantes de duodécimo grado con cuatro rutas de transporte organizadas desde zonas como Bahía Honda y Loma de Cinco Pesos.
El colapso del transporte escolar responde al "modo emergencia" que el Ministerio del Transporte declaró en febrero, con recortes drásticos de los traslados y prioridad para salud, puertos y aeropuertos. El transporte estatal de pasajeros cayó 93 % a nivel nacional.
La crisis se agudizó tras la interrupción del suministro venezolano de petróleo. No obstante, el régimen ordenó enviar los niños a la escuela pese al colapso eléctrico y de transporte, mientras madres cubanas denunciaban apagones de más de 15 horas antes de los exámenes finales de duodécimo grado, al tiempo que calificaron la situación como "estresante y devastadora".
Impacto de la Crisis Energética en la Educación Cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se ha espaciar el pase de los estudiantes en el IPVCE Mártires de Humboldt 7?
La escasez de combustible en Cuba ha obligado a espaciar el pase de los estudiantes a cada 21 días para priorizar los traslados de profesores y personal de guardia nocturna. Esta medida afecta el derecho de los estudiantes a regresar a sus hogares con frecuencia, reflejando el impacto directo de la crisis energética en la vida estudiantil.
¿Qué otras medidas se han tomado en las escuelas cubanas debido a la crisis de combustible?
En varias provincias de Cuba, como Matanzas y Pinar del Río, se han eliminado los exámenes de ingreso al IPVCE y se han adoptado métodos alternativos de evaluación para adaptarse a la falta de transporte y recursos. Además, las universidades han cambiado a modalidades semipresenciales o han suspendido las clases debido a la falta de electricidad y transporte.
¿Cómo afecta la crisis energética al sistema educativo cubano en general?
La crisis energética en Cuba ha provocado un colapso en el sistema de transporte y suministro eléctrico, afectando gravemente el funcionamiento normal de las escuelas y universidades. Esto ha llevado a la suspensión de clases, cambios en los métodos de evaluación y una reducción significativa en la movilidad estudiantil y docente.
¿Qué impacto tiene la falta de combustible en el transporte escolar en Cuba?
El transporte escolar en Cuba ha colapsado debido a la falta de combustible, lo que ha obligado a las autoridades a priorizar servicios esenciales y reducir drásticamente los traslados escolares. Esto limita la capacidad de los estudiantes para asistir a clases regularmente, afectando su educación y bienestar.
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