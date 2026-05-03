Gobierno reserva combustible para personal y extiende a 21 días pases de alumnos del IPVCE Mártires de Humboldt 7 en Artemisa

La Dirección Provincial de Educación de Artemisa pidió el respaldo de las familias

Vídeos relacionados:

La escasez de combustible que paraliza a Cuba obligó al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (Ipvce) Mártires de Humboldt 7, en Bauta, provincia de Artemisa, a anunciar que el pase de sus estudiantes internos se espaciará a cada 21 días, una medida que afecta directamente el derecho de los alumnos a regresar a sus hogares con regularidad.

La institución comunicó la decisión el sábado a través de su perfil en Facebook, bajo el argumento de que el combustible disponible debe destinarse a los dos recorridos diarios de los profesores y al personal de guardia nocturna, considerados indispensables para mantener el centro abierto.

Captura de Facebook/IPVCE "Mártires de Humboldt 7"

Juan Permuy Felipe, director de la Unidad Empresarial de Base de Transporte Escolar Artemisa, explicó que la medida fue adoptada tras un análisis entre las principales autoridades del Partido y el Gobierno provincial, la Dirección General de Educación y su unidad empresarial, tomando como base las cifras de combustible disponible y los servicios priorizados propuestos por el Ministerio del Transporte y aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación, explicó por su parte el periódico oficial El artemiseño.

La Dirección Provincial de Educación de Artemisa destacó que, pese a la crisis, se ha logrado garantizar la presencialidad del total de la matrícula, y pidió el respaldo de las familias.

"«Confiamos en el apoyo de la familia para juntos lograr el mayor éxito posible en la continuidad de estudios de los educandos", indicó.

La medida no es un caso aislado. La crisis energética ya borró los exámenes de ingreso al Ipvce en Pinar del Río, donde fueron sustituidos por un escalafón municipal basado en el expediente académico.

En Matanzas, la situación afecta a más de 90,000 estudiantes en 504 instalaciones educativas, con cambios en las evaluaciones finales de todos los niveles.

Los directivos de educación en Matanzas precisaron cambios para el cierre del curso escolar que incluyen también la eliminación de los exámenes de admisión al Ipvce en esa provincia.

El propio Mártires de Humboldt 7 ya había reanudado la docencia de forma gradual en marzo, priorizando a los 78 estudiantes de duodécimo grado con cuatro rutas de transporte organizadas desde zonas como Bahía Honda y Loma de Cinco Pesos.

El colapso del transporte escolar responde al "modo emergencia" que el Ministerio del Transporte declaró en febrero, con recortes drásticos de los traslados y prioridad para salud, puertos y aeropuertos. El transporte estatal de pasajeros cayó 93 % a nivel nacional.

La crisis se agudizó tras la interrupción del suministro venezolano de petróleo. No obstante, el régimen ordenó enviar los niños a la escuela pese al colapso eléctrico y de transporte, mientras madres cubanas denunciaban apagones de más de 15 horas antes de los exámenes finales de duodécimo grado, al tiempo que calificaron la situación como "estresante y devastadora".