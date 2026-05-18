La termoeléctrica Guiteras sincronizaría este lunes si “no se detectan defectos” en las pruebas técnicas

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación eléctrica de Cuba, podría sincronizar este lunes tras una nueva parada forzosa que la obligó a acumular tres salidas no programadas en un breve período, la más reciente por una avería en el economizador.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general de la planta, ofreció el domingo dos escenarios posibles: «Un pronóstico optimista sería mañana en las primeras horas de la tarde, quizás entre 3 y 4 de la tarde. Un pronóstico más reservado, si las pruebas de radiografía y las pruebas hidráulicas nos dan algún modo de efecto, entonces la reparación se prolongaría hasta el lunes en horas de la mañana».

Esta es la novena salida de la Guiteras del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en lo que va de 2026, una cifra que refleja el estado crítico de la infraestructura energética cubana.

La planta había sido sincronizada al SEN el 9 de mayo tras una parada de aproximadamente 90 horas y cerca de 300 acciones correctivas, pero volvió a fallar apenas cinco días después, el 14 de mayo, por un salidero en caldera.

Esa avería desencadenó un colapso parcial del SEN a las 06:09 de la madrugada, con apagones desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

Pérez Castañeda reconoció la gravedad de la situación: «Desafortunadamente, en muy corto tiempo hemos tenido tres salidas.

Una por el recalentador de alta temperatura, donde fue necesario reparar ocho tubos; después tuvimos una avería en el calentador de aire regenerativo; y esta última, en el economizador».

La parada forzosa, sin embargo, está permitiendo abordar reparaciones más profundas en los puntos donde ocurrieron las fallas anteriores.

En cuanto al estado de los trabajos, el director detalló que en el recalentador de alta temperatura se requerían cuatro cordones de soldadura, de los cuales tres ya estaban realizados al momento del reporte.

En la zona del economizador, causa directa de la última salida, era necesario cambiar dos tramos de dos curvas con cuatro cordones de soldadura; dos estaban finalizados y se había realizado el control radiográfico.

Además de las reparaciones principales, el colectivo ejecuta más de 260 actividades adicionales, incluyendo tareas eléctricas, automáticas y acciones preventivas para proteger paneles y cajas eléctricas de la humedad, una causa recurrente de fallos anteriores.

También se realizó la limpieza del horno de la caldera, donde se había acumulado ceniza y escoria por la falta de un período prolongado de mantenimiento, y se corrigió un problema de hermeticidad en la parte inferior de la caldera que provocaba salidas de gases y material incandescente durante aproximadamente una hora.

El contexto energético en que se producen estas reparaciones es de extrema gravedad: el 13 de mayo Cuba registró un déficit récord de 2,153 MW, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que el país estaba «sin combustible» en una situación «aguda, crítica y extremadamente tensa».

La Guiteras, inaugurada en 1988 y nunca sometida a un mantenimiento capital integral en más de 36 años, aporta entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional cuando opera a plena capacidad, lo que convierte cada una de sus averías en un golpe directo al suministro eléctrico de millones de cubanos.

El propio Pérez Castañeda ha reconocido que la planta necesita al menos 180 días de parada para un mantenimiento profundo, una interrupción que la crisis eléctrica del país hace inviable.