La termoeléctrica Guiteras sincronizaría este lunes si “no se detectan defectos” en las pruebas técnicas

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación eléctrica de Cuba, podría sincronizar este lunes tras una nueva parada forzosa que la obligó a acumular tres salidas no programadas en un breve período, la más reciente por una avería en el economizador.
El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general de la planta, ofreció el domingo dos escenarios posibles: «Un pronóstico optimista sería mañana en las primeras horas de la tarde, quizás entre 3 y 4 de la tarde. Un pronóstico más reservado, si las pruebas de radiografía y las pruebas hidráulicas nos dan algún modo de efecto, entonces la reparación se prolongaría hasta el lunes en horas de la mañana».
Esta es la novena salida de la Guiteras del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en lo que va de 2026, una cifra que refleja el estado crítico de la infraestructura energética cubana.
La planta había sido sincronizada al SEN el 9 de mayo tras una parada de aproximadamente 90 horas y cerca de 300 acciones correctivas, pero volvió a fallar apenas cinco días después, el 14 de mayo, por un salidero en caldera.
Esa avería desencadenó un colapso parcial del SEN a las 06:09 de la madrugada, con apagones desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.
Pérez Castañeda reconoció la gravedad de la situación: «Desafortunadamente, en muy corto tiempo hemos tenido tres salidas.
Una por el recalentador de alta temperatura, donde fue necesario reparar ocho tubos; después tuvimos una avería en el calentador de aire regenerativo; y esta última, en el economizador».
La parada forzosa, sin embargo, está permitiendo abordar reparaciones más profundas en los puntos donde ocurrieron las fallas anteriores.
En cuanto al estado de los trabajos, el director detalló que en el recalentador de alta temperatura se requerían cuatro cordones de soldadura, de los cuales tres ya estaban realizados al momento del reporte.
En la zona del economizador, causa directa de la última salida, era necesario cambiar dos tramos de dos curvas con cuatro cordones de soldadura; dos estaban finalizados y se había realizado el control radiográfico.
Además de las reparaciones principales, el colectivo ejecuta más de 260 actividades adicionales, incluyendo tareas eléctricas, automáticas y acciones preventivas para proteger paneles y cajas eléctricas de la humedad, una causa recurrente de fallos anteriores.
También se realizó la limpieza del horno de la caldera, donde se había acumulado ceniza y escoria por la falta de un período prolongado de mantenimiento, y se corrigió un problema de hermeticidad en la parte inferior de la caldera que provocaba salidas de gases y material incandescente durante aproximadamente una hora.
El contexto energético en que se producen estas reparaciones es de extrema gravedad: el 13 de mayo Cuba registró un déficit récord de 2,153 MW, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que el país estaba «sin combustible» en una situación «aguda, crítica y extremadamente tensa».
La Guiteras, inaugurada en 1988 y nunca sometida a un mantenimiento capital integral en más de 36 años, aporta entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional cuando opera a plena capacidad, lo que convierte cada una de sus averías en un golpe directo al suministro eléctrico de millones de cubanos.
El propio Pérez Castañeda ha reconocido que la planta necesita al menos 180 días de parada para un mantenimiento profundo, una interrupción que la crisis eléctrica del país hace inviable.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y la situación de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras
CiberCuba te lo explica:
¿Qué problemas enfrenta actualmente la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras?
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras enfrenta averías recurrentes, principalmente en la caldera y otros componentes críticos, lo que ha provocado múltiples salidas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en 2026. Estas fallas reflejan un deterioro estructural severo por falta de mantenimiento capital en más de 15 años.
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¿Cómo afecta la situación de la Guiteras al suministro eléctrico en Cuba?
La salida de la Guiteras del sistema provoca apagones masivos en todo el país, ya que la planta representa entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional. La falta de capacidad de generación adicional agrava la situación, resultando en déficits significativos que afectan a millones de cubanos.
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¿Por qué no se realiza un mantenimiento capital a la planta?
El mantenimiento capital de la Guiteras requiere al menos 180 días de parada, lo cual es inviable debido a la crisis energética crítica y falta de combustible en Cuba. La infraestructura energética del país no puede soportar la ausencia de la planta durante un periodo tan prolongado.
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¿Cuál es la situación del suministro de combustible en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis de combustible, sin reservas significativas de diésel o fueloil. El ministro de Energía y Minas ha admitido que la situación es "aguda, crítica y extremadamente tensa", lo que complica aún más la capacidad de generación de energía en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.