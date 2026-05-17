“Ustedes inspiran; son un ejemplo”: Morales Ojeda ensalza a trabajadores de termoeléctrica Guiteras mientras persiste el colapso eléctrico

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El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, visitó este sábado la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, para supervisar los trabajos de mantenimiento de la mayor unidad de generación eléctrica del país, actualmente fuera del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras una nueva avería.
La salida de la planta constituye la novena falla registrada en la Guiteras en lo que va de 2026 y ocurrió apenas cinco días después de haber sido sincronizada nuevamente al SEN el pasado 9 de mayo, tras una reparación de 90 horas que incluyó cerca de 300 acciones correctivas.
Acompañado por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en Matanzas, y por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central, Morales Ojeda recorrió las instalaciones e intercambió con directivos y trabajadores de la planta en medio de una situación energética cada vez más crítica para el país, informó el periódico oficial Girón.
El director general de la Guiteras, el ingeniero Román Pérez Castañeda, explicó que las labores se mantienen durante 24 horas continuas, divididas en dos turnos, mientras se realizan ajustes en los calentadores de aire regenerativos y mantenimiento a todos los quemadores.
“Estamos trabajando en jornadas de 24 horas, en dos turnos, en aras de no perder ni un segundo para restablecer el aporte del bloque al sistema”, afirmó el directivo.
Según Pérez Castañeda, el escenario más optimista proyectaba reiniciar la unidad entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes, siempre que las pruebas hidráulicas y radiográficas no detectaran nuevos desperfectos, una incertidumbre que se ha vuelto recurrente alrededor de la termoeléctrica.
Durante el intercambio, Morales Ojeda elogió a los trabajadores con una frase presentada por la prensa oficial como reconocimiento político: “Ustedes inspiran”.
El dirigente también vinculó la recuperación de la planta con el discurso ideológico del régimen y el centenario del dictador Fidel Castro (1926-2016).
“Hay que continuar avanzando en la provincia, y ustedes son un ejemplo. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer al Comandante en Jefe en el año de su centenario”, declaró.
Las palabras de respaldo contrastan con la profundidad de la crisis energética que atraviesa Cuba. Este domingo, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 1,070 MW frente a una demanda de 2,545 MW en horas de la mañana, mientras para el horario pico pronosticó un déficit de 2,053 MW, cifras que anticipan apagones de más de 20 horas en varias provincias del país.
La nueva avería de la Guiteras vuelve a evidenciar el deterioro estructural del sistema eléctrico cubano, dependiente de termoeléctricas envejecidas y sometidas a reparaciones constantes que no logran garantizar estabilidad ni reducir los prolongados cortes eléctricos que afectan diariamente a millones de cubanos.
El trasfondo estructural de la crisis es devastador. La Guiteras, inaugurada en 1988, acumula más de 15 años sin un mantenimiento capital cuando los estándares técnicos recomiendan una intervención profunda cada siete u ocho años.
El propio Pérez Castañeda ha reconocido que la planta necesita al menos 180 días de parada para ese mantenimiento, pero que "la situación del país todavía no lo permite".
A la crisis técnica se suma el colapso del suministro de combustible. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el pasado miércoles que Cuba no tiene "absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante", luego de que un donativo ruso de 100,000 toneladas de crudo procesado en la refinería de Cienfuegos se agotara a inicios de mayo sin que el régimen asegurara suministro alternativo.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba y la Termoeléctrica Antonio Guiteras
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la termoeléctrica Antonio Guiteras es crucial para el sistema eléctrico de Cuba?
La termoeléctrica Antonio Guiteras es el mayor bloque unitario de generación eléctrica en Cuba, con una capacidad de hasta 270 MW. Su funcionamiento es crítico para sostener el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), especialmente durante los picos de demanda. Sin embargo, sufre de un deterioro estructural significativo, lo que ha llevado a múltiples averías y salidas del sistema en 2026, agravando la crisis energética en el país.
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¿Cuáles son las causas principales de las averías en la termoeléctrica Antonio Guiteras?
Las averías en la termoeléctrica Antonio Guiteras se deben principalmente al deterioro estructural y a la falta de mantenimiento capital. La planta lleva más de 15 años sin una revisión profunda, lo que ha resultado en problemas recurrentes como salideros en la caldera y fallos en componentes críticos. Además, la escasez de piezas de repuesto y tecnología obsoleta complican las reparaciones.
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¿Qué impacto tiene la crisis energética en la población cubana?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones prolongados de hasta 22 horas en varias provincias, afectando la vida diaria de millones de cubanos. La falta de estabilidad en el suministro eléctrico impacta la economía, el bienestar social y los servicios básicos en el país, exacerbando las dificultades que enfrenta la población.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para abordar la crisis en la termoeléctrica Guiteras?
El gobierno cubano ha prometido un mantenimiento general de la planta, pero este ha sido pospuesto repetidamente debido a "problemas coyunturales". Las autoridades han realizado reparaciones parciales y temporales, pero estas no han resuelto el problema de fondo, lo que evidencia la falta de una estrategia efectiva para abordar la crisis energética de manera sostenible.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.