Madre cubana tras muerte de su hijo en el Servicio Militar: “Es simple negligencia”

La madre del joven Antonio Rassi Roque, quién falleció en agosto pasado mientras cumplía el servicio militar Servicio Militar Obligatorio (SMO), exigió responsabilidades a los oficiales de la unidad donde ocurrió el suceso.

Tras el suicidio de su hijo de 18 años en una unidad militar, Roque acusó de negligencia a los oficiales responsables del cuidado de su hijo, en un post publicado en su perfil de Facebook.

“Es simple negligencia y falta de atención una muerte que se podía haber evitado”, afirmó.

“¿Por qué no se me llamó para informar lo que estaba pasando con Antonio Rassi? Por criterios de soldados, no solo de la 50 del Calvario, me dicen que él no podía controlar el sueño. Si ellos, que son jóvenes, se percataron del estado de Antonio, ¿cómo es posible que los encargados de su cuidado no lo hayan visto?”, dijo.

La mujer explicó que su hijo “Antonio Rassi Roque, falleció el 18 de agosto de 2025 en la Unidad Militar del Calvario, en la 50 de la 18/64”.

Tras el hecho se presentó en la unidad “los días 15 y 24, donde no se me atendió”.

“Vuelvo a la institución el 30 de septiembre de 2025, donde no pensaban recibirme y, por mi insistencia y al decir que no me retiraría de la Unidad, enviaron una comisión con un teniente coronel por parte de la Fiscalía, que nada tiene que ver militarmente con lo sucedido, pues su función es solo para las conclusiones del caso”, relató.

Roque contó que en esa reunión luego de sus exigencias se presentaron “un coronel y un teniente coronel que nunca había visto antes, pues no son ni el jefe de la Unidad 50 ni el político a cargo, a quienes entregué a mi hijo el 28 de julio”, dijo.

La mujer cuestionó la falta de transparencia para darle explicaciones y exige una reunión con los oficiales a cargo de su hijo.

“Respaldada por la Constitución de este país, estoy en mi derecho de exigir que se me brinde una junta con el jefe de la unidad, el político de la unidad, el jefe de pelotón y el oficial que estaba el 18 de agosto al frente de la guardia de Antonio Rassi”, enfatizó.

“¿Dónde estaban los funcionarios a cargo de Antonio Rassi que no vieron su estado depresivo, falta de aseo y el uniforme sucio, ya que tenía uno solo? Incluso, el propio político expresó en la primera junta del 25 de agosto que él mismo mandó a lavar el uniforme”, agregó.

Roque considera que “la muerte de mi hijo, que califican como ‘por decisión propia’, fue, simple y llanamente, la reacción a una acción provocada en la unidad”.

“Pregunto: ¿qué ocurrió desde las 8:55 de la mañana, hora en que mi hijo me llamó diciendo que entraba a la guardia, hasta las 2:45 de la tarde? Ellos, tanto como yo, sabemos que algo ocurrió”, concluyó.

Jóvenes fallecidos en el Servicio Militar

El caso de Antonio Rassi fue hecho público por el medio independiente elTOQUE en agosto pasado.

En los últimos años las víctimas de este programa obligatorio han crecido ya sea por accidentes, enfermedades no atendidas a tiempo, suicidios o abusos en unidades militares, denunció la publicación.

De acuerdo con el testimonio de Félix Alfredo González, padre de un recluta fallecido en 2021, al menos siete jóvenes han muerto entre julio y agosto de 2025 mientras prestaban el servicio militar.

González —quien se ha convertido en una de las voces más críticas contra la obligatoriedad del SMO— declaró a elTOQUE que las autoridades cubanas no se responsabilizan con la justicia ni con la reparación a las familias.

“El Gobierno hace oídos sordos”, denunció el hombre, quien desde hace años exige justicia por el fallecimiento de su hijo.

La muerte de Antonio Rassi reaviva las críticas contra el Servicio Militar Obligatorio, una política vigente desde 1963 que en los últimos meses ha citado incluso a adolescentes con problemas de salud graves.

En julio pasado un joven cubano de tan solo 18 años, oriundo de la comunidad El Gabriel, en el municipio de Quivicán, provincia Mayabeque, falleció mientras cumplía el Servicio Militar Activo tras haber manifestado durante días un fuerte dolor y malestar físico, sin que los oficiales a cargo le prestaron atención médica adecuada.

Incluso los padres solicitaron llevárselo a casa ante el deterioro de su estado de salud, pero no les fue permitido, aseguran.

Diversas organizaciones y padres cubanos sostienen que el SMO se ha convertido en un espacio de riesgo y maltrato para adolescentes y jóvenes, y reclaman al Estado poner fin a la participación forzosa.

