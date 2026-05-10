Estudiantes de Medicina denuncian: Suspenden sus prácticas hospitalarias para recibir entrenamiento militar

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Estudiantes de sexto año de Medicina en Santiago de Cuba, a semanas de graduarse, denunciaron que el régimen suspenderá sus rotaciones hospitalarias durante la semana del 12 al 16 de mayo para obligarlos a participar en una «semana de concentrado de Preparación para la Defensa», actividad de asistencia obligatoria cuya nota irá al promedio académico.

La denuncia fue publicada el sábado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien difundió mensajes internos —presuntamente de grupos de mensajería— enviados a los internos afectados.

Uno de esos mensajes es explícito: «El curso de preparación sanitaria que se realizará en la semana del 12 al 16 de mayo es de carácter obligatorio para todos los internos, se suspenden en esa semana las rotaciones pero se mantienen las GUARDIAS MEDICAS. Todos los internos deben de presentarse el martes 12 de mayo 8.30am en el departamento de PPD de Fac No2».

Un segundo mensaje filtrado confirma el carácter coercitivo de la medida: «Se realizará una semana de concentrado de Preparación para la Defensa, próximamente se informará fecha y lugar. Para el mismo se va a interrumpir una semana de la rotación que se esté cursando, es de asistencia obligatoria y la nota va al promedio».

Captura de Facebook

Los alumnos afectados cursan su última rotación clínica antes de graduarse, una etapa en la que cada semana de práctica hospitalaria es considerada irreemplazable.

Una fuente que pidió anonimato por temor a represalias resumió la indignación generalizada: «Una semana de formación médica la quieren convertir en propaganda política, sin el consentimiento de los estudiantes, que son los más afectados».

La medida se enmarca en la declaración oficial de 2026 como «Año de Preparación para la Defensa», anunciada en enero por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) en respuesta a las tensiones con la administración Trump.

El Consejo de Defensa Nacional, presidido por Raúl Castro, aprobó planes para el «paso al Estado de Guerra» y estableció los sábados como jornadas permanentes de entrenamiento militar civil.

Esta militarización progresiva ha alcanzado a toda la educación superior.

El pasado 27 de marzo se realizó el «Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario», en el que estudiantes de todo el país practicaron tiro con fusiles AK y arme y desarme de minas antitanques y antipersonales. Días después, el régimen escaló el tono bélico hasta incluir a niños en sus planes de defensa.

El telón de fondo geopolítico incluye declaraciones de Donald Trump en Miami el 28 de marzo, cuando afirmó que «a veces hay que emplear la fuerza militar y Cuba es la siguiente», y el despliegue de buques de guerra estadounidenses en Haití en febrero, a escasa distancia de la Isla. El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, respondió el 24 de abril afirmando que «Cuba está preparada para responder militarmente».

Las facultades de Ciencias Médicas cuentan con departamentos específicos de «Preparación Para la Defensa» (PPD), lo que evidencia que esta estructura es institucional y permanente dentro de las universidades médicas cubanas desde el convenio firmado en 1975 entre el MINFAR y el Ministerio de Educación Superior.

Sin embargo, la intensidad actual no tiene precedentes recientes.

Incluso diplomáticos cubanos han sido filmados practicando tiro como parte de esta campaña de militarización generalizada, que no distingue entre civiles, funcionarios o estudiantes en la recta final de su formación profesional.