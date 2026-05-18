Díaz-Canel advierte a Estados Unidos sobre graves consecuencias si ataca a Cuba

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Miguel Díaz-Canel advirtió que cualquier agresión militar de Estados Unidos contra Cuba «provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables», y calificó las amenazas de Washington como «un crimen internacional» incluso antes de materializarse.

«Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional», publicó Díaz-Canel este lunes en X.

El mensaje del gobernante cubano llega un día después de que el portal Axios publicara una exclusiva basada en inteligencia clasificada estadounidense, según la cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares.

Presuntamente los drones proceden de Rusia e Irán desde 2023, y funcionarios cubanos habrían discutido su posible uso contra la Base Naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y potencialmente Key West, Florida.

«Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra Estados Unidos, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional», escribió Díaz-Canel.

El gobernante también sostuvo que Cuba «tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica», y rechazó que ese argumento pueda usarse «lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano».

La expresión «baño de sangre» no es nueva en el discurso oficial cubano durante esta crisis. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla ya la había utilizado el 8 de mayo al advertir sobre las consecuencias de una acción militar estadounidense.

El domingo, la Cancillería cubana también publicó en X: «Si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa», mientras el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío afirmó que «EE.UU. es el país agresor».

La escalada tiene antecedentes directos en las últimas semanas. El 7 de mayo, funcionarios de la administración Trump dijeron a AP que la opción militar contra Cuba estaba «sobre la mesa», aunque sin acción inminente preparada.

El 13 de mayo, el secretario de Defensa Pete Hegseth declaró ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y el Senado republicano bloqueó por segunda vez una iniciativa demócrata para limitar los poderes de guerra de Trump sobre la isla.

El 1 de mayo, Trump había firmado una orden ejecutiva ampliando sanciones contra el régimen en sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

El régimen cubano, por su parte, declaró 2026 como «Año de Preparación para la Defensa» y el MINFAR realiza ejercicios militares civiles semanales con fusiles AK-47, drones y minas antitanque, bajo consignas como «para Cuba no hay alternativa, victoria o muerte».

En paralelo a la retórica bélica, desde hace más de dos meses se desarrolla una negociación discreta entre Washington y La Habana que incluyó una visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana, y una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria —alimentos, medicinas e internet satelital vía Starlink— condicionada a que sea distribuida por la Iglesia Católica y organizaciones independientes, no por el Estado cubano.