"Si me hubieran dicho todo lo que vendría después…": el emotivo mensaje de Mailén Díaz ocho años después de la tragedia

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Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del vuelo 972 de Cubana de Aviación, publicó este lunes en Facebook un mensaje cargado de dolor y memoria para conmemorar el octavo aniversario del peor desastre aéreo en Cuba en tres décadas.
«Si en ese tiempo me hubieran dicho todo lo que vendría después no lo hubiese creído, ya han pasado 8 años», escribió Mailén bajo el hashtag #ProhibidoOlvidar, acompañando sus palabras con cinco fotografías junto a su esposo Jean Michel López Salinas, fallecido en la tragedia.
El accidente ocurrió el 18 de mayo de 2018 cuando un Boeing 737-201 arrendado por Cubana de Aviación a la aerolínea mexicana Global Air se desplomó apenas 35 segundos después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí con destino a Holguín, cayendo en una zona agrícola del municipio Boyeros.
De las 113 personas a bordo, 112 murieron: 101 cubanos, seis tripulantes mexicanos y cinco pasajeros extranjeros.
Mailén tenía 19 años y llevaba apenas dos meses casada cuando perdió a su esposo y resultó gravemente herida: sufrió la amputación de parte de una pierna, parálisis en ambas extremidades y requirió múltiples cirugías y rehabilitación prolongada.
Desde entonces, Mailén ha mantenido una presencia pública constante, documentando su recuperación, denunciando la falta de insumos médicos en Cuba y reclamando justicia para las víctimas y sus familias.
En febrero de 2019, en el primer aniversario de su boda, le dedicó palabras a Jean Michel: «Un año atrás fui la mujer más feliz de este mundo, que estés bien donde estás ahora. Te amo y te amaré toda mi vida».
El aniversario de este año llega marcado por un avance judicial significativo: el pasado 30 de marzo, una jueza federal mexicana condenó a Global Air a pagar 124,2 millones de pesos mexicanos —unos 7,1 millones de dólares— a familias de cuatro tripulantes fallecidos, en la primera sentencia civil firme del caso.
El abogado Samuel González Ruiz señaló que la aerolínea operó el avión sin mantenimiento correcto y pese a una prohibición de vuelo vigente, y que «todos los récords de mantenimiento del avión fueron falsificados» por la dirección de la empresa.
Sin embargo, el cobro es incierto: Global Air enfrenta un proceso de quiebra iniciado en 2024.
A ello se suma la negativa del régimen cubano a cooperar con la justicia mexicana: la Fiscalía ha enviado más de ocho rogatorias internacionales sin respuesta del gobierno de La Habana. El abogado español Carlos Villacorta Salis, representante de más de 50 familias cubanas y de la propia Mailén Díaz Almaguer, señaló que la reciente sentencia contra Global Air fija un precedente importante al establecer una indemnización orientativa de entre 1,7 y 1,8 millones de dólares por víctima, como posible base para futuras reclamaciones.
En septiembre de 2025, Mailén comenzó una licenciatura en Teología en el Seminario Metodista de La Habana, un nuevo capítulo en una vida que ha reconstruido paso a paso desde aquella mañana de mayo de 2018.
El pasado 9 de abril, antes de que llegara esta fecha, Mailén ya había anticipado el peso del aniversario: «Que JUSTICIA sea la palabra que honre el próximo 18 de mayo después de 8 años de tanto sufrimiento e incertidumbre».
Preguntas frecuentes sobre el accidente aéreo del vuelo 972 de Cubana de Aviación
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántas personas murieron en el accidente del vuelo 972 de Cubana de Aviación?
En el accidente murieron 112 personas de las 113 que iban a bordo del avión. Entre los fallecidos había 101 cubanos, seis tripulantes mexicanos y cinco pasajeros extranjeros. Mailén Díaz Almaguer fue la única sobreviviente.
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¿Qué fallos se identificaron en el avión accidentado?
El avión, operado por Global Air, presentaba graves negligencias en el mantenimiento y se operó a pesar de una prohibición de vuelo vigente debido a un daño que la empresa conocía y ocultó. Los récords de mantenimiento fueron falsificados por la dirección de la empresa.
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¿Qué avances judiciales se han logrado en el caso del accidente?
Un tribunal mexicano condenó a Global Air a pagar 124,2 millones de pesos mexicanos (unos 7,1 millones de dólares) a las familias de cuatro tripulantes fallecidos. Sin embargo, el cobro de la indemnización es incierto debido a que Global Air enfrenta un proceso de quiebra.
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¿Cómo ha sido la recuperación de Mailén Díaz Almaguer tras el accidente?
Mailén ha enfrentado un arduo proceso de recuperación que incluyó múltiples cirugías, la amputación de parte de una pierna y parálisis en ambas extremidades. A pesar de las dificultades, ha mantenido una presencia pública constante, reclamando justicia y denunciando la falta de insumos médicos en Cuba.
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¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante el accidente y las demandas de justicia?
El gobierno cubano ha mostrado una falta de cooperación significativa con las investigaciones internacionales, ignorando más de ocho rogatorias enviadas por la Fiscalía mexicana. Esta negativa ha sido un obstáculo importante para avanzar en el proceso judicial y obtener justicia para las víctimas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.