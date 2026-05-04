MINFAR advierte: «Para Cuba no hay alternativa, victoria o muerte»

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El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) publicó este lunes en su cuenta oficial de Facebook un mensaje con un eslogan belicista que cita al fallecido dictador Fidel Castro.

«La guerra no puede concluir sino con la victoria o la muerte, y para Cuba no puede existir otra alternativa que la victoria, cueste lo que cueste», acompañada de la imagen de un soldado apuntando con un fusil AK-47 sobre una roca en un entorno rural de la isla.

La publicación incluye además un texto sobre fondo rojo que reza: «La guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone», con las palabras «no» y «provocar» resaltadas en amarillo.

Facebook MINFAR

«¡Cueste lo que cueste, vencerá nuestro pueblo!», es una de las frases pronunciadas por Fidel Castro en el acto de clausura del primer Congreso Revolucionario de la Federación Nacional de Trabajadores de barberías y peluquerías, efectuado en el teatro de la CTC, el 7 de junio de 1960.

El mensaje se produce en el momento de mayor tensión entre Cuba y Estados Unidos en décadas. El sábado, Trump declaró en The Villages, Florida, que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» y amenazó con enviar el portaviones USS Abraham Lincoln a 100 yardas de las costas cubanas para forzar la rendición del régimen.

El domingo, Díaz-Canel advirtió ante delegados de 36 países sobre «la inminencia de una agresión militar» de EE.UU. e invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo», afirmando que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil» y una posición de defensa asignada.

La cuenta del MINFAR en redes sociales lleva meses intensificando su actividad propagandística desde que el régimen declaró 2026 como el «Año de Preparación para la Defensa».

En enero, publicó que «ningún enemigo estará a salvo en Cuba» y advirtió sobre un supuesto «genocidio» si cae el socialismo, agitando el miedo con retórica bélica mientras la economía cubana se desplomaba.

En marzo, el MINFAR criticó en redes las «posiciones blandengues ante el adversario» y el régimen mostró a estudiantes universitarios en prácticas militares, incluyendo tiro con fusiles AK y armar minas antitanques y antipersonales.

El 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que amplía drásticamente las sanciones contra el régimen, afectando los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros con aplicación inmediata.

La frase citada por el MINFAR remite al legado retórico de Fidel Castro, cuya consigna «Patria o Muerte» fue pronunciada por primera vez el 5 de marzo de 1960 durante las honras fúnebres por las víctimas del sabotaje al vapor La Coubre, y que encapsula la doctrina de resistencia total ante amenazas externas que el régimen lleva décadas instrumentalizando.

Díaz-Canel cerró su discurso del domingo con una advertencia que resume el tono de toda la campaña propagandística: «No le tememos a la guerra y aquí no habrá ni sorpresa ni derrota».