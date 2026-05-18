Hammer se reúne con directora de oficina de la ONU para asuntos humanitarios: «Es urgente apoyar al pueblo cubano»

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Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se reunió este lunes con Edem Wosornu, directora de Respuesta a Crisis Humanitarias de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), en un encuentro que la propia embajada calificó de «reunión productiva».

En la publicación oficial de la Embajada de EE.UU. en Cuba, Hammer reiteró la urgencia de la situación en la isla y recordó que el secretario de Estado Marco Rubio ha ofrecido 100 millones de dólares en asistencia humanitaria —principalmente alimentos y medicinas— para ser distribuidos a través de la Iglesia Católica y entidades no estatales.

«Es urgente apoyar al pueblo cubano y por eso, además de los tres millones que ya se han distribuido, Rubio ofreció 100 millones en asistencia humanitaria, principalmente alimentos y medicina a través de la Iglesia Católica y entidades no estatales», señaló la embajada en su cuenta oficial.

La reunión se produce días después de que Wosornu y Altaf Musani, de la Organización Mundial de la Salud, completaran una misión de cuatro días en Cuba y alertaran el pasado viernes desde Panamá que la crisis humanitaria en la isla «se está volviendo cada vez más grave» por los apagones prolongados, la escasez de combustible y la falta de medicamentos.

Durante esa misión, el equipo de la ONU constató que en una clínica materna en la provincia de Artemisa el personal debía subir agua manualmente por las escaleras porque las bombas no funcionaban durante los cortes de electricidad.

Wosornu advirtió que «sin suficiente combustible y más financiación, las personas más vulnerables —los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas— serán quienes más sufran».

OCHA ha lanzado un llamamiento humanitario de 94 millones de dólares para asistir a cerca de dos millones de personas en Cuba, pero enfrenta un déficit de financiamiento superior a 60 millones, justo antes del inicio de la temporada de huracanes del Atlántico en junio.

El mecanismo de distribución propuesto por Washington excluye expresamente al régimen cubano. El Departamento de Estado formalizó la oferta de los 100 millones el pasado miércoles, precisando que los fondos se canalizarían a través de Cáritas Cuba y organizaciones no gubernamentales independientes.

Rubio fue categórico al respecto: «El pueblo cubano debe saber que hay 100 millones de dólares en alimentos y medicinas disponibles para ellos ahora mismo, y la única razón por la que no les están llegando es el régimen cubano».

El antecedente directo de este mecanismo es la respuesta al huracán Melissa: al 8 de mayo, el 82% de la primera donación de tres millones de dólares ya había sido ejecutada por Cáritas Cuba, beneficiando a unas 8,800 familias en Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Granma y Guantánamo.

El régimen cubano, que inicialmente calificó la oferta de «fábula» y «mentira», suavizó su postura el pasado miércoles y declaró que no tiene «inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica» y está «dispuesta a escuchar las características del ofrecimiento».

Ese giro de 48 horas coincidió con el agravamiento de la crisis energética: el déficit eléctrico superó los 2,204 MW en horario pico nocturno el pasado miércoles, con apagones de hasta 22 horas en La Habana, y el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió que Cuba «no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».

El llamamiento de OCHA de 94 millones de dólares, financiado en menos de un tercio, vence su plazo crítico con la temporada de huracanes a punto de comenzar en junio, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de la población cubana.