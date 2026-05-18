Influencers y analistas en EE.UU. reaccionan en redes a informe sobre drones militares de Cuba

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Un informe exclusivo de Axios publicado este domingo desató una intensa ola de reacciones en redes sociales en Estados Unidos, después de que el periodista Marc Caputo revelara que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán, y que funcionarios del régimen habrían discutido planes para usarlos contra la Base Naval de Guantánamo, buques de la Armada estadounidense y posiblemente Key West, Florida.

El reporte, basado en inteligencia clasificada citada por fuentes de la administración Trump, dividió a analistas, políticos e influencers entre quienes lo consideran una amenaza real de seguridad nacional y quienes lo califican de pretexto para una intervención militar.

El streamer e influencer político de izquierda Hasan Piker (@hasanthehun) fue una de las voces más críticas. En un tuit escribió: «Cuba nunca ha sido una amenaza para EE.UU. Su única amenaza fue ser una alternativa exitosa. Un país que luchó y ganó su soberanía y dignidad. Los hambreamos por eso y nunca paramos. Entre esto y el artículo del New York Times, estamos fabricando consenso para la guerra».

El senador demócrata por Arizona Rubén Gallego, veterano de la Guerra de Irak, rechazó el informe en términos igualmente contundentes: «Ningún país en la situación económica y militar en que se encuentra Cuba atacaría preventivamente a una superpotencia como EE.UU. Esto es solo propaganda para construir un caso para una invasión de Cuba».

Una lectura más matizada ofreció Daniel DePetris, columnista sindicado del Chicago Tribune especializado en política exterior. En su análisis, DePetris reconoció que la capacidad militar convencional cubana es obsoleta —«su Fuerza Aérea debería estar en un museo»— y que adquirir drones tiene sentido estratégico, pero descartó un ataque preventivo como «altamente improbable, si no del todo irracional». «En términos concretos: Cuba necesita cierta capacidad defensiva para resistir una posible contingencia militar estadounidense. La Habana está recurriendo a drones en lugar de aeronaves tripuladas, que son mucho más costosas. Esto es Cuba preparando defensas, no acción ofensiva», concluyó.

En el lado opuesto del debate, el congresista republicano Mario Díaz-Balart alertó sobre la gravedad de la situación: «Hemos visto la amenaza que representan los drones en Oriente Medio. Ahora están a 90 millas de nuestras costas y cerca de infraestructura crítica. Está claro que el régimen cubano es una amenaza para la seguridad nacional».

El activista Manolo De Los Santos respondió a Díaz-Balart acusando a los políticos cubanoamericanos de querer invadir Cuba no por libertad ni derechos humanos, sino para recuperar propiedades perdidas, llamándolos «belicistas y mafiosos que se enriquecieron con mentiras».

El informe de Axios llega en un momento de escalada sostenida entre Washington y La Habana. El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso el pasado martes que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional y que el submarino nuclear ruso Kazán había usado puertos cubanos. Trump, por su parte, declaró emergencia nacional por Cuba el 29 de enero bajo la Ley IEEPA, alegando que el régimen representa una amenaza «inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional.

La plataforma de predicciones Polymarket registró este domingo una probabilidad del 19% —con un alza de seis puntos— de que Estados Unidos invada Cuba en 2026, mientras que la probabilidad de un choque militar entre ambos países se situó entre 42% y 48%.