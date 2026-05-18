Influencers y analistas en EE.UU. reaccionan en redes a informe sobre drones militares de Cuba

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Un informe exclusivo de Axios publicado este domingo desató una intensa ola de reacciones en redes sociales en Estados Unidos, después de que el periodista Marc Caputo revelara que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán, y que funcionarios del régimen habrían discutido planes para usarlos contra la Base Naval de Guantánamo, buques de la Armada estadounidense y posiblemente Key West, Florida.
El reporte, basado en inteligencia clasificada citada por fuentes de la administración Trump, dividió a analistas, políticos e influencers entre quienes lo consideran una amenaza real de seguridad nacional y quienes lo califican de pretexto para una intervención militar.
El streamer e influencer político de izquierda Hasan Piker (@hasanthehun) fue una de las voces más críticas. En un tuit escribió: «Cuba nunca ha sido una amenaza para EE.UU. Su única amenaza fue ser una alternativa exitosa. Un país que luchó y ganó su soberanía y dignidad. Los hambreamos por eso y nunca paramos. Entre esto y el artículo del New York Times, estamos fabricando consenso para la guerra».
El senador demócrata por Arizona Rubén Gallego, veterano de la Guerra de Irak, rechazó el informe en términos igualmente contundentes: «Ningún país en la situación económica y militar en que se encuentra Cuba atacaría preventivamente a una superpotencia como EE.UU. Esto es solo propaganda para construir un caso para una invasión de Cuba».
Una lectura más matizada ofreció Daniel DePetris, columnista sindicado del Chicago Tribune especializado en política exterior. En su análisis, DePetris reconoció que la capacidad militar convencional cubana es obsoleta —«su Fuerza Aérea debería estar en un museo»— y que adquirir drones tiene sentido estratégico, pero descartó un ataque preventivo como «altamente improbable, si no del todo irracional». «En términos concretos: Cuba necesita cierta capacidad defensiva para resistir una posible contingencia militar estadounidense. La Habana está recurriendo a drones en lugar de aeronaves tripuladas, que son mucho más costosas. Esto es Cuba preparando defensas, no acción ofensiva», concluyó.
En el lado opuesto del debate, el congresista republicano Mario Díaz-Balart alertó sobre la gravedad de la situación: «Hemos visto la amenaza que representan los drones en Oriente Medio. Ahora están a 90 millas de nuestras costas y cerca de infraestructura crítica. Está claro que el régimen cubano es una amenaza para la seguridad nacional».
El activista Manolo De Los Santos respondió a Díaz-Balart acusando a los políticos cubanoamericanos de querer invadir Cuba no por libertad ni derechos humanos, sino para recuperar propiedades perdidas, llamándolos «belicistas y mafiosos que se enriquecieron con mentiras».
El informe de Axios llega en un momento de escalada sostenida entre Washington y La Habana. El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso el pasado martes que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional y que el submarino nuclear ruso Kazán había usado puertos cubanos. Trump, por su parte, declaró emergencia nacional por Cuba el 29 de enero bajo la Ley IEEPA, alegando que el régimen representa una amenaza «inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional.
La plataforma de predicciones Polymarket registró este domingo una probabilidad del 19% —con un alza de seis puntos— de que Estados Unidos invada Cuba en 2026, mientras que la probabilidad de un choque militar entre ambos países se situó entre 42% y 48%.
Preguntas Frecuentes sobre la Adquisición de Drones Militares por Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuba ha adquirido drones militares de Rusia e Irán?
Sí, según un informe de Axios, Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de ataque procedentes de Rusia e Irán desde 2023. Estos drones estarían almacenados en ubicaciones estratégicas a lo largo de la isla, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos sobre el potencial uso de estos dispositivos.
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¿Por qué la adquisición de drones militares por parte de Cuba es vista como una amenaza?
La posible amenaza radica en la proximidad de Cuba a Estados Unidos, a solo 90 millas de Florida. Los drones, de origen ruso e iraní, son considerados tecnologías baratas y difíciles de detectar, lo que podría permitir a Cuba realizar acciones de provocación o guerra irregular, aumentando la tensión en la región.
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¿Qué implicaciones tiene la cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán?
La cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán implica un fortalecimiento de las capacidades defensivas de Cuba. Estados Unidos teme que esta alianza pueda facilitar estrategias de guerra asimétrica, como las usadas por Irán en el Medio Oriente, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano a las acusaciones sobre los drones?
El gobierno cubano no ha negado la adquisición de los drones, pero ha enmarcado la situación como una respuesta defensiva. La Cancillería cubana y otros funcionarios han insistido en su derecho a la legítima defensa frente a lo que consideran una agresión de Estados Unidos, sin confirmar ni desmentir los detalles del informe de Axios.
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¿Existe un riesgo real de conflicto militar entre Cuba y Estados Unidos?
Aunque la situación es tensa, los funcionarios estadounidenses han aclarado que no consideran a Cuba una amenaza inminente. Sin embargo, cualquier incidente con drones podría provocar una escalada, lo que hace que la situación sea extremadamente delicada en términos de seguridad internacional.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.