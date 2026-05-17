«Una sombra sobre Cuba»: Analista militar de EE.UU. ve posible despliegue del portaaviones USS Gerald Ford

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El coronel en retiro Eric Rojo, analista político del ejército de Estados Unidos, advirtió este sábado que la estrategia del presidente Donald Trump consiste en «poner una sombra muy grande sobre Cuba» para forzar una negociación y un cambio de régimen, tras el regreso del portaaviones USS Gerald R. Ford a la base naval de Norfolk, en Virginia, después de casi 11 meses de despliegue continuo.
El gigante nuclear atracó escoltado por los destructores USS Bainbridge y USS Mahan, completando así 326 días en el mar, el despliegue más largo de un portaaviones estadounidense desde la guerra de Vietnam.
El secretario de Guerra Pete Hegseth estuvo presente en la ceremonia de bienvenida y publicó en su cuenta de X: «A los guerreros del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford — BIENVENIDOS A CASA».
Rojo, entrevistado en el programa «La Tarde» de NTN24, descartó de plano un escenario de invasión a Cuba, pero fue contundente sobre la presión militar que ejerce Washington sobre la dictadura: «No veo un escenario de invasión, solo creo que habrá una sombra».
Sobre la posibilidad de que el Ford sea desplegado en aguas cercanas a la isla, el analista señaló que el buque podría ser reactivado en un plazo breve: «Si es necesario se puede volver a llamar en un corto plazo, pero lo más importante en mi opinión que está haciendo el presidente es poner una sombra muy grande sobre Cuba para que se llegue a una negociación final y lograr que haya un cambio en el régimen y los ciudadanos cubanos puedan conocer lo que realmente es la libertad».
Cuando se le preguntó cuánto tardaría el Ford en llegar a Cuba desde Norfolk, Rojo fue directo: «Enviado a Cuba es cuestión de días porque ya que esté la tripulación lista, el viaje a Cuba de Norfolk sería cuestión de menos de una semana».
El análisis del coronel se produce en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre el régimen cubano. Trump amenazó en varias ocasiones con desplegar el USS Abraham Lincoln «a 100 yardas» de la costa cubana para forzar la rendición de la dictadura, condicionando la acción a concluir primero las operaciones en Irán.
El propio Trump lo expresó sin ambigüedades: «Al regresar de Irán, tendremos uno de los grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, que venga y que pare a 100 yardas y que ellos digan: 'Muchas gracias, nos rendimos en Cuba'».
El director de la CIA John Ratcliffe viajó a La Habana el 14 de mayo y se reunió con autoridades del Ministerio del Interior cubano, en lo que analistas interpretaron como un ultimátum diplomático en el que habrá diálogo solo si Cuba realiza cambios fundamentales.
Rojo también advirtió que el régimen cubano conoce bien las consecuencias de no negociar: «El régimen cubano ya tiene la respuesta de qué podría pasar si no llega a un acuerdo porque ya sabemos lo que le pasó a Maduro».
El Ford, el portaaviones más avanzado del planeta con 335 metros de eslora, capacidad para más de 4,500 marineros y más de 70 aeronaves, operó durante su despliegue en el Mediterráneo con la OTAN, en el Caribe bajo presión sobre Venezuela y en Oriente Medio frente a Irán.
Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una acusación penal federal contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, con un posible anuncio formal el 20 de mayo en la Freedom Tower de Miami.
Preguntas frecuentes sobre la presión de EE. UU. sobre Cuba y el USS Gerald R. Ford
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la estrategia de EE. UU. con respecto a Cuba según el coronel Eric Rojo?
La estrategia de EE. UU., según el coronel Eric Rojo, es ejercer presión militar para forzar una negociación y un cambio de régimen en Cuba. Rojo destaca que el presidente Donald Trump busca "poner una sombra muy grande sobre Cuba" para impulsar un cambio en el régimen cubano y que los ciudadanos puedan experimentar la libertad real.
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¿Es posible una invasión militar de EE. UU. a Cuba?
El coronel Eric Rojo descarta un escenario de invasión militar a Cuba. Sin embargo, menciona que la presencia militar y la presión ejercida por EE. UU. son significativas y tienen como objetivo presionar al régimen cubano a través de la disuasión militar.
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¿Qué impacto tiene el despliegue del USS Gerald R. Ford en la región del Caribe?
El despliegue del USS Gerald R. Ford en el Caribe es una señal de disuasión hacia Cuba y Venezuela. El portaaviones ha participado en operaciones militares significativas, y su presencia en el Caribe se percibe como parte de una estrategia de presión sobre las redes de transporte de petróleo sancionado y como un mensaje de poderío militar.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las amenazas de EE. UU.?
El régimen cubano ha respondido con retórica desafiante a las amenazas de EE. UU. Los líderes cubanos, como el canciller Bruno Rodríguez y el presidente Miguel Díaz-Canel, han calificado las acciones y amenazas de EE. UU. como actos de agresión y han asegurado que Cuba no se rendirá ante la presión externa.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.