"La caída del régimen cubano va a ser espantosa", afirma político uruguayo en debate sobre Cuba

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Un edil del Partido Nacional de Uruguay advirtió que el eventual colapso de la dictadura cubana tendrá consecuencias traumáticas para toda la región. Pablo Bragança, representante por el departamento de Maldonado, afirmó en una sesión ordinaria que «la caída del régimen cubano va a ser una instancia espantosa».

De acuerdo con el medio local Cadena del Mar, la declaración fue realizada el pasado lunes en la Junta Departamental de Maldonado, durante una exposición histórica y geopolítica titulada «Triunfo de la Revolución Cubana y sus consecuencias».

Bragança, perteneciente al sector Unión y Cambio dentro del herrerismo del Partido Nacional, advirtió que el colapso del régimen no se parecerá al fracasado desembarco de Bahía de Cochinos, sino que podría convertirse en un escenario de intervención externa que haría de Cuba «otra estrella más en la bandera del imperialismo».

El edil describió al régimen como «un régimen de absoluta y total arbitrariedad» que se sostuvo durante casi 70 años gracias al apoyo soviético, e invitó a reflexionar sobre las consecuencias que su eventual derrumbe tendría para América Latina.

En su exposición, Bragança recordó la entrada de la caravana revolucionaria a La Habana el 8 de enero de 1959, calificándola como «una de las imágenes más trascendentes de la América Latina moderna y la que cambió seguramente la vida de miles, por no decir millones de latinoamericanos».

Las declaraciones se enmarcan en un debate político más amplio en Uruguay sobre la postura del gobierno del Frente Amplio de Yamandú Orsi hacia Cuba. En una intervención previa en la misma junta departamental, Bragança ya había criticado que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, viajara a La Habana el 20 de marzo para reunirse con Miguel Díaz-Canel, calificándolo de «congraciarse con un régimen que ha generado hambruna y presos políticos».

El edil también cuestionó que el Senado uruguayo aprobara el 5 de marzo, con los 17 votos del Frente Amplio, una moción de rechazo a las restricciones de combustible impuestas por Estados Unidos a Cuba, mientras la oposición abandonaba la sesión. Según Bragança, la política exterior de Orsi deja a Uruguay «en una situación muy débil y sobre todo a Maldonado, que depende de la inversión extranjera», recogió el medio Portada.

El trasfondo geopolítico es de máxima tensión. La administración Trump acumula más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, incluyendo medidas contra el conglomerado militar GAESA. Según reportes del 14 de mayo, la presión estadounidense habría reducido las importaciones energéticas cubanas entre un 80% y 90%.

La crisis en la isla es la peor en décadas. La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano de -6,5% en 2026, mientras Cuba acumula siete colapsos totales del sistema eléctrico en 18 meses, con apagones de hasta 25 horas en más de la mitad del territorio.

En ese contexto, analistas y economistas debaten cuánto tiempo le queda al régimen cubano ante el deterioro acelerado de su economía y su infraestructura energética.