Analista explica por qué el régimen cubano apuesta por drones militares

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El columnista de asuntos internacionales para el Chicago Tribune Daniel DePetris publicó este domingo en X un análisis estratégico que ofrece una lectura diferente sobre la adquisición de drones militares por parte del régimen cubano, descartando que se trate de una preparación ofensiva y apuntando a una lógica puramente defensiva.

El análisis de DePetris, también redactor de asuntos internacionales para Newsweek y colaborador de The Spectator, responde directamente al informe exclusivo de Axios sobre los drones cubanos, que reveló que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023, y que funcionarios del régimen habrían discutido planes para usarlos contra la Base Naval de Guantánamo, buques de la Armada estadounidense y posiblemente Key West, Florida.

Para DePetris, la explicación es sencilla: la capacidad militar convencional cubana es obsoleta. «La Fuerza Aérea cubana debería estar en un museo», escribió, señalando que adquirir drones «tiene pleno sentido desde una perspectiva estrictamente militar, más aún cuando tienes a un adversario a 90 millas que habla crípticamente de invadir la isla».

Sin embargo, el analista pidió calma ante las interpretaciones más alarmistas. «El hecho de que Cuba esté aumentando su número de drones no significa que esté planeando usarlos para atacar preventivamente activos estadounidenses en Guantánamo o Florida», escribió en su publicación en X.

DePetris calificó ese escenario de «altamente improbable, si no del todo irracional», argumentando que un ataque cubano le daría a Trump «la justificación perfecta para ordenar la operación militar que los funcionarios cubanos buscan desesperadamente evitar».

Su conclusión fue directa: «Cuba necesita cierta capacidad defensiva para resistir una posible contingencia militar estadounidense o al menos hacer que cualquier invasión sea más costosa para los americanos. La Habana recurre a drones en lugar de aeronaves tripuladas, que son mucho más caras de adquirir y mantener. Cuba está preparando defensas, no acción ofensiva».

El análisis se produce en un momento de escalada sostenida entre Washington y La Habana. El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó el 13 de mayo ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional, y el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana el 14 de mayo —primera visita de un director de la agencia en más de una década— para advertir directamente al régimen contra actos de hostilidad.

Funcionarios estadounidenses estiman además que hasta 5,000 soldados cubanos han combatido para Rusia en Ucrania, con Moscú pagando al régimen unos 25,000 dólares por cada soldado desplegado, y que algunos han adquirido experiencia en guerra de drones que luego transmitieron a los mandos militares en La Habana.

El debate en redes sociales entre analistas e influencers estadounidenses refleja posiciones encontradas. El congresista republicano Mario Díaz-Balart alertó que los drones están «a 90 millas de nuestras costas y cerca de infraestructura crítica», mientras que el senador demócrata Rubén Gallego rechazó el informe de Axios calificándolo de «propaganda para construir un caso para una invasión de Cuba».

Un alto funcionario estadounidense citado por Axios resumió la paradoja con precisión: «Nadie está preocupado por aviones de combate de Cuba. Ni siquiera está claro que tengan uno que pueda volar. Pero vale la pena señalar lo cerca que están: 90 millas».