MINFAR se suma al discurso del régimen tras revelaciones sobre drones militares para Cuba

Dron MQ-4 Triton en una imagen de archivo. Foto © Web Northrop Grumman.

Vídeos relacionados:

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) también se sumó este domingo a la ofensiva discursiva del régimen cubano tras las revelaciones sobre la presunta adquisición de más de 300 drones militares de ataque procedentes de Rusia e Irán, aunque evitó igualmente desmentir la información divulgada por funcionarios estadounidenses a Axios.

En una publicación en Facebook, el MINFAR replicó de forma íntegra el mensaje emitido horas antes por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien se ha convertido en el principal vocero del régimen en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

“Como todo país, Cuba tiene derecho a defenderse de la agresión externa. Se llama legítima defensa, y la amparan el Derecho Internacional y la Carta de la ONU”, escribió el funcionario, en un texto que luego fue amplificado por la institución militar cubana.

Captura de pantalla/Minfar Cuba.

La reacción del MINFAR ocurre después de que Axios publicara un reporte basado en inteligencia clasificada de EE.UU. según el cual el régimen habría adquirido desde 2023 cientos de drones militares y discutido posibles escenarios de uso contra la base naval de Guantánamo, embarcaciones estadounidenses e incluso Key West, en Florida.

Ni el MINFAR, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), ni Fernández de Cossío han negado directamente la existencia de los drones o los supuestos planes militares atribuidos al régimen. En lugar de eso, La Habana ha optado por insistir en la narrativa de la “legítima defensa” frente a una amenaza de agresión estadounidense.

En su publicación original, Fernández de Cossío acusó a sectores de Estados Unidos de “fabricar pretextos” para justificar una acción militar contra Cuba y aseguró que existe una campaña para “distorsionar” la preparación defensiva del país.

El mensaje fue reproducido primero por la Cancillería cubana y posteriormente por el MINFAR, evidenciando una coordinación comunicacional en medio de una de las mayores escaladas diplomáticas entre Washington y La Habana en los últimos años.

Las revelaciones llegan días después de la visita a Cuba del director de la CIA, John Ratcliffe, quien advirtió personalmente a funcionarios cubanos contra cualquier acto hostil y reclamó el desmantelamiento del sistema totalitario como condición para aliviar las sanciones.

Funcionarios estadounidenses también han señalado preocupación por la cooperación militar entre La Habana, Moscú y Teherán, especialmente tras reportes de que miles de cubanos habrían combatido junto a Rusia en Ucrania y transferido conocimientos sobre guerra con drones al aparato militar cubano.

Aunque autoridades estadounidenses aclararon que no consideran a Cuba una amenaza inminente, el tema ha elevado aún más la tensión política entre ambos países, mientras dentro de la isla millones de cubanos continúan enfrentando apagones, escasez y una profunda crisis económica.