Bruno Rodríguez evita hablar de drones en Cuba: “EE.UU. fabrica pretextos para una agresión militar”

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este domingo un mensaje en X en el que acusó al gobierno de Estados Unidos de construir «un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar», sin mencionar en ningún momento el reporte publicado ese mismo día sobre drones militares cubanos.
El detonante directo del mensaje fue un informe de Axios basado en inteligencia clasificada que afirma que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, almacenados en ubicaciones estratégicas de la isla.
Según ese informe, funcionarios cubanos habrían discutido el posible uso de esos drones contra la Base Naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y zonas cercanas a Key West, Florida, ubicada a unos 145 kilómetros de La Habana.
Rodríguez, sin embargo, optó por no referirse al reporte de forma directa y centró su mensaje en una acusación genérica contra Washington y los medios de comunicación.
«Medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones del propio gobierno estadounidense», escribió el canciller.
El régimen también advirtió que Cuba «se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU».
La omisión es llamativa porque el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, sí respondió directamente al reporte de Axios, acusando a EE.UU. de intensificar una campaña para fabricar un pretexto de agresión militar contra Cuba.
Las propias fuentes de inteligencia citadas por Axios aclararon que Washington no considera inminente un ataque cubano, aunque el reporte señala que en el último mes funcionarios cubanos habrían solicitado más drones y equipamiento militar a Rusia.
Congresistas cubanoamericanos como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez reaccionaron al reporte alertando sobre la amenaza del régimen cubano a 90 millas de Florida.
El mensaje de Rodríguez se enmarca en una escalada sostenida de tensiones entre La Habana y Washington que se intensificó a principios de mayo.
El 1 de mayo, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió sanciones contra Cuba y declaró al país una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense, además de afirmar que EE.UU. podría «tomar el control de Cuba casi de inmediato».
El 12 de mayo, el secretario de Defensa Pete Hegseth declaró ante el Congreso que Cuba es una «amenaza para la seguridad nacional» de EE.UU.
El 8 de mayo, Rodríguez había advertido que un ataque estadounidense podría provocar una «catástrofe humanitaria» y un «baño de sangre» con pérdida de vidas cubanas y estadounidenses, y el 14 de mayo pidió el apoyo de los BRICS ante lo que describió como una amenaza de agresión militar directa.
Desde enero de 2026, la administración Trump habría acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con destino a la isla.
Preguntas frecuentes sobre la tensión entre Cuba y Estados Unidos por los drones militares
CiberCuba te lo explica:
¿Cuba ha adquirido drones militares de Rusia e Irán?
Según un informe de Axios basado en inteligencia clasificada, Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023. Estos drones están almacenados en ubicaciones estratégicas dentro de la isla y se discuten posibles usos contra la Base Naval de Guantánamo y otros intereses estadounidenses.
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¿Por qué acusa Cuba a Estados Unidos de fabricar pretextos para una agresión militar?
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusa a EE.UU. de construir "un expediente fraudulento" para justificar una guerra económica y una posible agresión militar contra Cuba. Cuba sostiene que las acusaciones sobre drones son parte de una campaña para justificar una intervención.
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¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos ante la supuesta amenaza de los drones cubanos?
Estados Unidos ha aumentado las sanciones contra Cuba y ha intensificado la vigilancia. El secretario de Defensa y otros funcionarios han expresado su preocupación por la cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán, así como la posible amenaza de los drones cerca de las costas estadounidenses.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante las tensiones entre Cuba y Estados Unidos?
La comunidad internacional sigue de cerca la escalada de tensiones. Algunos países podrían ver esto como una oportunidad para mediar, mientras que otros podrían alinearse con sus propios intereses geopolíticos. La situación aumenta la presión sobre Cuba en un momento de crisis económica interna.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.