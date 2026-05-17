Bruno Rodríguez evita hablar de drones en Cuba: “EE.UU. fabrica pretextos para una agresión militar”

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este domingo un mensaje en X en el que acusó al gobierno de Estados Unidos de construir «un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar», sin mencionar en ningún momento el reporte publicado ese mismo día sobre drones militares cubanos.

El detonante directo del mensaje fue un informe de Axios basado en inteligencia clasificada que afirma que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, almacenados en ubicaciones estratégicas de la isla.

Según ese informe, funcionarios cubanos habrían discutido el posible uso de esos drones contra la Base Naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y zonas cercanas a Key West, Florida, ubicada a unos 145 kilómetros de La Habana.

Rodríguez, sin embargo, optó por no referirse al reporte de forma directa y centró su mensaje en una acusación genérica contra Washington y los medios de comunicación.

«Medios de prensa específicos le hacen el juego, promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones del propio gobierno estadounidense», escribió el canciller.

El régimen también advirtió que Cuba «se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU».

La omisión es llamativa porque el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, sí respondió directamente al reporte de Axios, acusando a EE.UU. de intensificar una campaña para fabricar un pretexto de agresión militar contra Cuba.

Las propias fuentes de inteligencia citadas por Axios aclararon que Washington no considera inminente un ataque cubano, aunque el reporte señala que en el último mes funcionarios cubanos habrían solicitado más drones y equipamiento militar a Rusia.

Congresistas cubanoamericanos como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez reaccionaron al reporte alertando sobre la amenaza del régimen cubano a 90 millas de Florida.

El mensaje de Rodríguez se enmarca en una escalada sostenida de tensiones entre La Habana y Washington que se intensificó a principios de mayo.

El 1 de mayo, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió sanciones contra Cuba y declaró al país una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense, además de afirmar que EE.UU. podría «tomar el control de Cuba casi de inmediato».

El 12 de mayo, el secretario de Defensa Pete Hegseth declaró ante el Congreso que Cuba es una «amenaza para la seguridad nacional» de EE.UU.

El 8 de mayo, Rodríguez había advertido que un ataque estadounidense podría provocar una «catástrofe humanitaria» y un «baño de sangre» con pérdida de vidas cubanas y estadounidenses, y el 14 de mayo pidió el apoyo de los BRICS ante lo que describió como una amenaza de agresión militar directa.

Desde enero de 2026, la administración Trump habría acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con destino a la isla.