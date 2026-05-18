¡Finalmente! Inter Miami gana su primer juego en el Nu Stadium

Vídeos relacionados:
Inter Miami CF logró este domingo su primera victoria en el Nu Stadium al derrotar 2-0 a los Portland Timbers en partido de la Liga Mayor de Fútbol, poniendo fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar como local en el nuevo recinto.
El triunfo, esperado durante semanas por la afición, también significó la primera valla invicta del equipo en casa durante la temporada 2026, tras acumular tres derrotas y un empate en el flamante estadio.
Lionel Messi fue la figura indiscutible del partido con un gol y una asistencia, extendiendo su racha a cuatro partidos consecutivos de la liga con al menos dos participaciones directas en gol.
El primer tanto llegó en el minuto 31 en una jugada colectiva que comenzó con Messi cerca de la mitad del campo, pasó por Luis Suárez y culminó con Telasco Segovia dando un pase de tacón al capitán para que definiera frente al portero James Pantemis.
La asistencia fue la sexta de Segovia en la temporada, lo que lo convierte en el líder de ese registro dentro del plantel.
Diez minutos después, Messi volvió a ser protagonista al encarar a varios defensores en el área chica y asistir a Germán Berterame para el 2-0 definitivo.
Miami llegó al descanso con una ventaja cómoda respaldada por las estadísticas: 12 remates con cinco a puerta frente a los nueve disparos de Portland, de los cuales solo uno fue al arco.
En el segundo tiempo, el equipo local optó por replegarse y defender la ventaja, aunque generó ocasiones adicionales a través del contragolpe.
Al final del partido, Miami acumuló 20 remates, nueve a puerta y un total de goles esperados de 3.0, mientras Portland apenas alcanzó 0.82 en ese indicador con 16 disparos.
Cuando el árbitro pitó el final, el público estalló en celebración, poniendo fin a la larga espera por la primera victoria en el estadio.
El Nu Stadium fue inaugurado el 4 de abril de 2026 con un empate 2-2 ante Austin FC, partido en el que Messi marcó el primer gol de la historia del recinto, el número 903 de su carrera profesional.
El estadio, ubicado en Miami Freedom Park sobre el antiguo campo de golf Melreese, tiene capacidad para 26,700 espectadores y lleva el nombre de Nubank por un acuerdo de patrocinio anunciado en marzo de 2026.
En la temporada 2026, Messi acumula 12 goles y seis asistencias en 13 partidos de liga, cifras que lo consolidan como el motor del equipo.
Inter Miami marcha segundo en la Conferencia Este con 25 puntos, a dos del líder Nashville SC, que suma 27.
Messi renovó su contrato con el club hasta 2028 en octubre de 2025, garantizando su presencia en el nuevo estadio durante los próximos años.
El próximo compromiso del equipo antes del parón por el Mundial es el domingo ante Philadelphia Union a las 7 de la noche.
Preguntas frecuentes sobre la primera victoria de Inter Miami en el Nu Stadium y el impacto de Messi
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Inter Miami su primera victoria en el Nu Stadium?
Inter Miami logró su primera victoria en el Nu Stadium al vencer 2-0 a los Portland Timbers en un partido de la Liga Mayor de Fútbol. Lionel Messi fue clave al anotar un gol y brindar una asistencia en el encuentro.
Publicidad
¿Cuál fue el papel de Lionel Messi en la victoria de Inter Miami?
Lionel Messi fue la figura indiscutible del partido, anotando un gol y brindando una asistencia. Su participación en el juego fue crucial para que Inter Miami lograra su primera victoria en el Nu Stadium.
Publicidad
¿Qué características tiene el Nu Stadium y por qué es especial para Messi?
El Nu Stadium, ubicado en Miami Freedom Park, tiene una capacidad para 26,700 espectadores y es especial para Messi porque cuenta con una tribuna denominada "Leo Messi Stand". Este reconocimiento responde al impacto de Messi desde su llegada al club.
Publicidad
¿Cuál es el impacto de Lionel Messi en el Inter Miami desde su llegada?
Desde su llegada, Messi ha transformado al Inter Miami en un equipo competitivo, llevando al club a ganar varios títulos, incluyendo la MLS Cup, y consolidándolo como una franquicia de impacto global en la MLS.
Publicidad
¿Qué otros logros importantes ha conseguido Lionel Messi en la MLS?
Messi ha sido galardonado como el MVP de la MLS en temporadas consecutivas, marcando una de las mejores temporadas en la historia de la liga con 29 goles y 19 asistencias. También lideró al Inter Miami a su primer título de MLS Cup.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.