"30 sin corriente": Así fue es el duro día a día de una cubana en medio de los apagones en la isla

Una joven cubana identificada como Daniella Pérez (@daniella_perez99) publicó el pasado sábado un vlog en TikTok en el que relata con humor y agotamiento cómo sobrevivió 30 horas consecutivas sin electricidad en Cuba, un testimonio que resume la vida cotidiana de millones de cubanos bajo la peor crisis eléctrica en décadas.

«Treinta horas de apagón y para el que no lo sabe vivo en Cuba y sí, mi amor, esto es un infierno. No, mami, no es drama, es cansancio acumulado, es abusivo, bueno ya esto no tiene nombre», dice Daniella al inicio del video.

Cuando la electricidad regresó, Daniella aprovechó cada minuto: limpió el piso con trapeador, armó unas cazuelas de inducción recién compradas y organizó su cuarto.

«Llevaba días loca por hacerme un batido de mango pero la corriente no me dejaba», confiesa en el video, describiendo una de las privaciones más simples que los apagones imponen a diario.

La joven reconoce tener una planta eléctrica propia, pero aclara que eso no resuelve todo: «La batería de la planta no es eterna y si la cojo para algunas cosas, para otras no puedo coger».

Con dos horas de luz disponibles, la prioridad era clara: «Estas dos horas de luz hay que aprovechar», dice, antes de describir cómo cambió las sábanas porque «con estos apagones y estos calores uno coge como que un olorcito».

El video se publicó en uno de los días más críticos del año para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El 16 de mayo, la afectación máxima alcanzó 2,041 MW a las 21:10 horas, y se estimó que el 51% del país quedó sin electricidad de forma simultánea.

Dos días antes, el 14 de mayo, la Termoeléctrica Antonio Guiteras —la mayor generadora individual del país— salió del sistema por una avería en caldera, su novena falla en lo que va de 2026, provocando el colapso parcial del SEN.

Ese mismo día, la Unión Eléctrica proyectó apenas 976 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW, un déficit de 2,204 MW que se tradujo en apagones de 20 a 22 horas diarias en La Habana y cortes totales en el oriente del país, afectando a casi dos millones de personas en Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que Cuba no tenía «absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante» para la generación eléctrica, y admitió el malestar ciudadano ante los cortes prolongados.

La crisis no es nueva ni coyuntural. Cuba acumula desde inicios de 2026 déficits históricos, con cuatro meses consecutivos sin recibir combustible para generación entre enero y abril, según reconocieron las propias autoridades.

El descontento social crece en paralelo: el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas en abril de 2026, un 29.5% más que en el mismo mes del año anterior.

El cierre del video de Daniella lo dice todo: «Uno recoge la cama porque se ve más lindo el cuarto así recogido, pero no es que todos los días uno esté para eso».