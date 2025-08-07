Periodista Cristina Escobar lanza duras críticas a la prensa estatal tras polémica entrevista de Israel Rojas: “El catalejo al revés”

Vídeos relacionados:

La periodista Cristina Escobar sorprendió en redes sociales con un comentario inusualmente crítico hacia la prensa estatal cubana, al señalar su incapacidad para cumplir con su rol social e informar con veracidad y profundidad sobre la realidad del país.

Su reflexión, publicada en Facebook como respuesta a un post del también periodista y vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Francisco Rodríguez Cruz, surge en medio de la polémica desatada por las recientes declaraciones del músico Israel Rojas, líder del grupo Buena Fe, durante una entrevista en el canal de YouTube de La Joven Cuba (LJC).

“Todo el mundo preocupao por LJC y ni miran el estado de nuestros medios”, escribió Escobar, quien lamentó que los medios oficiales hayan cedido el espacio de la conversación pública a plataformas independientes como La Joven Cuba, las únicas, según ella, que han logrado llenar el vacío de análisis y debate con una “voz entre millones”.

La periodista denunció que los medios estatales han abandonado el compromiso con el pueblo de ofrecer información “veraz, precisa, intencionada y crítica”. Y fue más allá al llamar a repensar el uso de recursos, el diseño de la programación televisiva y la manera en que se construye el discurso mediático oficial.

“Cumplése el encargo social de los medios, tengan programas de entrevistas de verdad, propongan entretenimiento real y de calidad, usen el dinero para lo útil y no para llenar parrilla...”, insistió Escobar, antes de cerrar con una frase demoledora: “El catalejo al revés, de nuevo”.

¿Quién es Cristina Escobar?

Escobar fue hace unos años una de las figuras más visibles y polémicas del periodismo oficialista cubano. Graduada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y con estudios de máster en la University of Westminster, ha desempeñado roles clave dentro de los medios estatales, especialmente como presentadora del Noticiero Nacional de Televisión.

Durante años, fue promovida como el rostro joven y "moderno" del aparato mediático del régimen, construida desde el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) como una figura cercana al poder, alineada con el discurso oficial y beneficiaria de prebendas reservadas a periodistas leales.

Sin embargo, su carrera ha estado marcada por contrastes. En 2017, cayó en desgracia dentro del sistema, luego de una serie de declaraciones virulentas contra la administración de Barack Obama y el proceso de restablecimiento de relaciones entre Cuba y EE.UU.

Al parecer, su radicalismo verbal habría provocado fricciones internas y su salida del Noticiero Estelar fue interpretada como una “degradación simbólica”.

Más recientemente, Escobar ha sorprendido con comentarios críticos hacia el sistema de medios cubanos. En 2021, durante un encuentro con Miguel Díaz-Canel, admitió que la prensa oficial “no cubrió lo que sucedió en la calle” durante las protestas del 11J, y criticó el discurso rígido y políticamente correcto del ICRT.

"Nuestras cámaras no salieron y el cuento lo hacen ellos", dijo entonces, en alusión al vacío informativo que obligó a depender de narrativas ciudadanas y extranjeras.

“No me veo yendo a Asturias a dar lecciones”

La publicación de Escobar responde a un post previo de Francisco Rodríguez Cruz, quien, visiblemente molesto, escribió una metáfora para criticar la intervención del politólogo español Carlos González Penalva, que desde Cubadebate descalificó la entrevista de Israel Rojas por haberse realizado en un medio independiente.

“No sé, no me veo yendo a explicar en Asturias qué debería hacer allá la militancia de Izquierda Unida, por solidario que yo sea”, escribió Rodríguez Cruz, en alusión directa al origen y tono condescendiente de Penalva, quien actuó como portavoz oficioso del régimen en su columna La trampa de la equidistancia.

La controversia ha puesto en evidencia no solo el oportunismo del discurso de Israel Rojas, acusado por amplios sectores de la sociedad civil de ensayar un giro moderado sin romper con el poder, sino también la fractura cada vez más visible dentro del aparato oficialista, donde figuras como Escobar comienzan a expresar públicamente su frustración por la crisis de credibilidad de los medios estatales.

Mientras tanto, el régimen intenta “reciclar” a Rojas como figura válida para el debate institucional. A menos de 48 horas de la entrevista, Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel y directora de eventos del Ministerio de Cultura, anunció con entusiasmo que el músico participará como invitado en su clase en el Instituto Superior de Arte (ISA) sobre industrias culturales.

Una jugada que muchos interpretan como parte de una estrategia de blanqueo simbólico para figuras cercanas al poder que han perdido legitimidad ante la ciudadanía.

Las palabras de Cristina Escobar resuenan con fuerza porque rompen, aunque sea parcialmente, el silencio habitual del oficialismo sobre el deterioro del sistema de medios públicos en Cuba.

En un país donde la información está fuertemente controlada, y donde los periodistas críticos son perseguidos o forzados al exilio, su comentario refleja una tensión latente. En sus propias palabras: “Andamos mal inventando enemigos cuando no vemos las lamentables y dolorosas ruinas de nuestros propios medios”.