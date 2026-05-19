Exilio en Miami conmemorarán el 20 de mayo con misa por la «cercana libertad de Cuba»

Vía Crucis por Cuba en la Ermita de Miami (Imagen de referencia)

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El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad de Miami convoca a los cubanos del exilio a una misa especial este miércoles 20 de mayo a las 8:00 PM, en conmemoración del 124 aniversario de la fundación de la República de Cuba y por la cercana libertad de la isla.

El acto se celebrará en la sede del santuario, ubicada en 3609 S Miami Ave, Miami, Florida, y está abierto a todos los fieles que deseen unirse en oración.

El anuncio oficial del santuario llama a reunirse «para dar gracias a Dios por nuestra patria y pedir, con fe y esperanza, por la ya cercana libertad de Cuba».

«A 124 años del nacimiento de la República, elevemos nuestras súplicas por el restablecimiento de una Cuba con justicia, paz y prosperidad para todos sus hijos», reza la convocatoria publicada en las redes sociales de la Ermita.

El 20 de mayo de 1902 se proclamó formalmente la República de Cuba, cuando Tomás Estrada Palma asumió como primer presidente y se izó la bandera cubana en la Fortaleza del Morro de La Habana, poniendo fin a la ocupación militar estadounidense.

En el exilio de Miami, la fecha es celebrada como el nacimiento de la república libre y constituye la efeméride más simbólica del calendario cívico cubano fuera de la isla.

En 2026, la conmemoración llega cargada de una expectativa política inusual.

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, confirmó que la ciudad tiene un plan de contingencia con policía, bomberos y paramédicos ante posibles celebraciones masivas cuando Cuba sea libre.

El dirigente del exilio Diego Suárez, cofundador de la Fundación Nacional Cubano Americana, afirmó estar «absolutamente seguro» de que Cuba será libre en 2026.

El pasado 2 de marzo, la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio firmaron en Miami el llamado «Acuerdo de Liberación», con una hoja de ruta en tres fases: liberación de presos políticos, estabilización y democratización con elecciones libres para Cuba.

La Ermita de la Caridad es el principal símbolo religioso e identitario del exilio cubano en Estados Unidos.

Fue inaugurada el 2 de diciembre de 1973, construida frente a la bahía de Biscayne mirando simbólicamente hacia Cuba, e incorpora en su interior tierra de las seis provincias cubanas y agua de una balsa en la que perdieron la vida 15 cubanos.

En el año 2000, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos la reconoció como Santuario Nacional, símbolo del exilio cubano.

El santuario ha sido escenario recurrente de misas, vigilias y procesiones por Cuba en fechas clave como el 11 de julio, el 8 de septiembre —día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba— y el propio 20 de mayo.

La convocatoria de este año cierra con el clamor que resume el sentir del exilio: «¡Virgen de la Caridad, salva a Cuba pronto!»