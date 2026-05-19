Exilio en Miami conmemorarán el 20 de mayo con misa por la «cercana libertad de Cuba»

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El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad de Miami convoca a los cubanos del exilio a una misa especial este miércoles 20 de mayo a las 8:00 PM, en conmemoración del 124 aniversario de la fundación de la República de Cuba y por la cercana libertad de la isla.
El acto se celebrará en la sede del santuario, ubicada en 3609 S Miami Ave, Miami, Florida, y está abierto a todos los fieles que deseen unirse en oración.
El anuncio oficial del santuario llama a reunirse «para dar gracias a Dios por nuestra patria y pedir, con fe y esperanza, por la ya cercana libertad de Cuba».
«A 124 años del nacimiento de la República, elevemos nuestras súplicas por el restablecimiento de una Cuba con justicia, paz y prosperidad para todos sus hijos», reza la convocatoria publicada en las redes sociales de la Ermita.
El 20 de mayo de 1902 se proclamó formalmente la República de Cuba, cuando Tomás Estrada Palma asumió como primer presidente y se izó la bandera cubana en la Fortaleza del Morro de La Habana, poniendo fin a la ocupación militar estadounidense.
En el exilio de Miami, la fecha es celebrada como el nacimiento de la república libre y constituye la efeméride más simbólica del calendario cívico cubano fuera de la isla.
En 2026, la conmemoración llega cargada de una expectativa política inusual.
La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, confirmó que la ciudad tiene un plan de contingencia con policía, bomberos y paramédicos ante posibles celebraciones masivas cuando Cuba sea libre.
El dirigente del exilio Diego Suárez, cofundador de la Fundación Nacional Cubano Americana, afirmó estar «absolutamente seguro» de que Cuba será libre en 2026.
El pasado 2 de marzo, la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio firmaron en Miami el llamado «Acuerdo de Liberación», con una hoja de ruta en tres fases: liberación de presos políticos, estabilización y democratización con elecciones libres para Cuba.
La Ermita de la Caridad es el principal símbolo religioso e identitario del exilio cubano en Estados Unidos.
Fue inaugurada el 2 de diciembre de 1973, construida frente a la bahía de Biscayne mirando simbólicamente hacia Cuba, e incorpora en su interior tierra de las seis provincias cubanas y agua de una balsa en la que perdieron la vida 15 cubanos.
En el año 2000, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos la reconoció como Santuario Nacional, símbolo del exilio cubano.
El santuario ha sido escenario recurrente de misas, vigilias y procesiones por Cuba en fechas clave como el 11 de julio, el 8 de septiembre —día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba— y el propio 20 de mayo.
La convocatoria de este año cierra con el clamor que resume el sentir del exilio: «¡Virgen de la Caridad, salva a Cuba pronto!»
Preguntas frecuentes sobre la conmemoración del 20 de mayo por cubanos en Miami
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se celebra el 20 de mayo como una fecha importante para los cubanos exiliados?
El 20 de mayo de 1902 marca el nacimiento formal de la República de Cuba cuando Tomás Estrada Palma asumió como presidente y se izó la bandera cubana en La Habana. Para el exilio cubano en Miami, esta fecha simboliza el nacimiento de una república libre y es la efeméride más significativa fuera de la isla, a pesar de las limitaciones históricas que tuvo debido a la Enmienda Platt.
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¿Qué actividades se realizarán en la Ermita de la Caridad en Miami el 20 de mayo?
El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad de Miami ha convocado a los cubanos del exilio a una misa especial el 20 de mayo a las 8:00 PM. La misa es en conmemoración del 124 aniversario de la fundación de la República de Cuba y está abierta a todos los fieles que deseen unirse en oración por la libertad de la isla.
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¿Cuál es el simbolismo de la Ermita de la Caridad para el exilio cubano?
La Ermita de la Caridad es el principal símbolo religioso e identitario del exilio cubano en Estados Unidos. Inaugurada en 1973, el santuario incorpora tierra de las seis provincias cubanas y agua de una balsa en la que murieron 15 cubanos, mirando simbólicamente hacia Cuba. En el año 2000, fue reconocida como Santuario Nacional por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
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¿Qué expectativas políticas rodean la celebración del 20 de mayo en 2026?
En 2026, la conmemoración del 20 de mayo llega cargada de una expectativa política inusual. Líderes del exilio cubano, como Diego Suárez, están seguros de que Cuba será libre este año. Además, la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, ha confirmado planes de contingencia para posibles celebraciones masivas cuando Cuba sea libre, reflejando el deseo de libertad y cambio por parte del exilio cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.