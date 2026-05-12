¿Por qué el 20 de mayo vuelve a despertar expectativas de cambio entre los cubanos?

Una ilustración de cómo los cubanos celebrarán la caída del tirano Miguel Díaz-Canel (Ilustración generada con IA)

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En redes sociales, el 20 de mayo ha vuelto a inspirar entre cubanos de la diáspora y residentes en la isla un reverdecimiento de los deseos de libertad y del anhelo de despojarse de la dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel.

Impulsados por décadas de represión, pobreza, apagones, exilio forzado y falta de horizontes, muchos miran la fecha como un símbolo de ruptura histórica; algunos, incluso, abogan abiertamente por una intervención o una acción externa que acelere el fin del régimen.

El 20 de mayo de 1902 marcó el nacimiento formal de la República de Cuba. Al mediodía, la bandera de la estrella solitaria fue izada en el Castillo del Morro de La Habana, mientras el general Leonard Wood traspasaba el poder a Tomás Estrada Palma, primer presidente electo de la isla.

En 2026, sin embargo, la efeméride llega cargada de una expectativa inusual que va mucho más allá del debate histórico.

Según varias crónicas, el Generalísimo Máximo Gómez, presente en la ceremonia, expresó emocionado: “¡Al fin hemos llegado!” Esa independencia, sin embargo, nació condicionada.

La Enmienda Platt, aprobada en 1901 e incorporada a la Constitución cubana, otorgaba a Washington el derecho de intervención militar, limitaba la capacidad de Cuba para firmar tratados y estableció las bases para la cesión de Guantánamo.

El propio Wood lo reconoció en correspondencia privada: «A Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt».

Esa ambigüedad fundacional explica por qué la fecha divide hasta hoy.

Para el exilio cubano y los sectores opositores, el 20 de mayo representa el nacimiento de la nación moderna y un símbolo de soberanía republicana, pese a sus limitaciones históricas.

Para el régimen surgido en 1959, esa república era «neocolonial» y «mediatizada» por Estados Unidos, razón por la cual el 1 de enero —aniversario del triunfo de la Revolución— pasó a ser la fecha fundacional oficial y el 20 de mayo quedó borrado del calendario cubano.

La conmemoración de 2026 llega marcada por una expectativa fuera de lo común, que trasciende ampliamente la discusión histórica.

La administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones nuevas contra el régimen desde enero, firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarando al régimen una «amenaza extraordinaria» y amplió las sanciones secundarias a bancos extranjeros el 1 de mayo con la Orden Ejecutiva 14404.

El impacto sobre la economía cubana ha sido devastador: las importaciones energéticas se han reducido entre 80% y 90%, los apagones afectan a más del 55% del territorio con cortes de hasta 25 horas diarias, y la contracción económica proyectada para 2026 alcanza el 7,2%, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.

Este martes, Trump fue directo al ser preguntado sobre el futuro de Miguel Díaz-Canel: «Cuba no está yendo bien. Es una nación fallida. Y vamos a estar hablando sobre Cuba en el momento correcto».

Horas antes, había publicado en Truth Social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!», justo antes de partir hacia China en una visita de Estado prevista del 13 al 15 de mayo.

El exilio organizado no espera pasivo. El 2 de marzo, la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio firmaron en Miami el «Acuerdo de Liberación», un plan de transición en tres fases: liberación de presos políticos, estabilización y democratización con elecciones libres.

La alcaldesa de Miami confirmó el lunes que la ciudad tiene un plan de contingencia con policía, bomberos y paramédicos listo para celebrar la libertad de Cuba.

Diego Suárez, cofundador de la FNCA, fue aún más categórico el pasado 5 de mayo: «Estoy absolutamente seguro de que Cuba será libre en 2026».

El régimen, por su parte, no da señales de ceder. Díaz-Canel declaró el 24 de abril que «los presos políticos no están en la mesa de negociación» y su embajador ante la ONU resumió la postura oficial el 4 de mayo: «Rendirse no está en nuestro diccionario».

En ese contexto, el 20 de mayo de 2026 no es solo una efeméride: para millones de cubanos dentro y fuera de la isla, se ha convertido en el símbolo alrededor del cual se proyectan las expectativas de cambio más intensas en décadas, con la misma fuerza con que Máximo Gómez saludó aquella bandera hace 124 años.