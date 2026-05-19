Operativos policiales en frontera detectan entrada ilegal a Brasil de más de 40 inmigrantes cubanos, incluidos niños

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Operativos policiales realizados en la última semana detectaron la entrada ilegal de más de 40 cubanos, incluidos siete niños, por diferentes puntos de la frontera entre Brasil y Guyana, en el estado de Roraima, y resultaron en la detención de dos hombres sospechosos de promover la migración irregular.

Dos incidentes separados, registrados los días 12 y 16 de mayo en distintos municipios del norte de Roraima, evidencian la actividad sostenida de redes de tráfico de personas en ese corredor fronterizo y el creciente flujo de inmigrantes cubanos hacia el país sudamericano, en busca de mejores oportunidades de vida.

El martes 12, durante un patrullaje de la Policía Militar de Roraima (PMRR) en las márgenes del río Tacutu, en el municipio de Bonfim, los agentes localizaron un vehículo estacionado cerca del llamado «Porto do Mateus». En una búsqueda en la zona boscosa, escucharon voces y encontraron a 31 personas de nacionalidad cubana.

El grupo integrado por 14 hombres, 12 mujeres y cinco niños habría cruzado el río en canoas, desde Guyana.

Las autoridades arrestaron a un hombre como sospechoso de promover la inmigración ilegal en la zona fronteriza. Los 31 migrantes procedentes de Cuba fueron trasladados al puesto de fiscalización de la Policía Federal en Bonfim, mientras que el detenido, el vehículo y los materiales incautados fueron presentados ante la Superintendencia Regional de la Policía Federal en Boa Vista.

El segundo operativo ocurrió cuatro días después, el pasado sábado en la noche, cuando agentes de la Policía Militar interceptaron un vehículo en la autopista BR-401, en el municipio de Cantá, en una zona conocida por delitos transfronterizos como el contrabando y el transporte ilícito de personas.

Auto en el que entraron a Brasil 10 cubanos, incluidos dos niños pequeños, el pasado sábado. Foto: Polícia Militar de Roraima (PMRR)

Al pedir al conductor que bajara las ventanillas traseras, los agentes descubrieron que el automóvil carecía de asientos en la parte posterior, pero en este viajaban 10 cubanos —ocho adultos y dos niños de dos y cuatro años— amontonados de forma precaria junto con su equipaje.

El conductor, de 27 años, declaró a la policía que había recogido a los pasajeros en Lethem, Guyana, y que cobraba 50 dólares por transportar a cada persona. Fue detenido y el caso quedó registrado como promoción de migración ilegal, con agravante por someter a las víctimas a condiciones inhumanas o degradantes.

Los operativos en la región fronteriza del norte de Brasil se han intensificado a lo largo de 2026. En febrero, la Policía Civil ejecutó la «Operação Malecón» contra una red que reclutaba cubanos en la isla y los introducía por la frontera con Guyana. En abril, tres miembros de una familia fueron arrestados por trasladar por carretera a 20 cubanos desde ese país.

La ruta más utilizada se inicia en Cuba hasta Guyana —único país de la región que no exige visa a los cubanos—, sigue con el cruce terrestre o fluvial hacia Roraima y termina con la distribución hacia el sur de Brasil.

El flujo migratorio desde Cuba hacia Brasil se disparó en 2025, cuando las solicitudes de asilo superaron las 41,900, un 88% más que en 2024, convirtiendo a los cubanos en la principal nacionalidad solicitante de refugio en el país, por encima de los venezolanos.

Ese aumento se debe al colapso económico en Cuba y al cierre de la ruta norte hacia Estados Unidos. Durante 14 años, entre 2010 y 2024, Brasil recibió un total de 52,373 solicitudes cubanas, pero esa cifra casi se iguala sólo entre enero y septiembre de 2025.