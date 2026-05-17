Cubano con asilo pendiente sale libre tras meses detenido en Alligator Alcatraz

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Yamir Manso Orozco, un cubano de 58 años con proceso de asilo pendiente, quedó libre tras pasar cuatro meses y dos días recluido en el polémico centro de detención Alligator Alcatraz, en los Everglades de Florida, luego de que sus abogados presentaran una petición de habeas corpus ante una corte federal que ordenó al gobierno celebrar una audiencia de fianza.

Manso Orozco, dueño de un negocio de remodelaciones en Florida, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras conducía, supuestamente por haber cometido una infracción de tráfico, según contó a Telemundo.

Su caso quedó registrado en el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida como Manso-Orozco v. Noem et al, presentado el 19 de marzo de 2026 y resuelto el 15 de abril por el juez Kyle C. Dudek, quien ordenó al gobierno proveerle el proceso estatutario requerido bajo la sección 1226 de la ley migratoria, incluyendo una audiencia de fianza.

Las condiciones que describió dentro del centro fueron extremas. «Pasaba hasta cuatro días sin bañarme. Fue muy fuerte. De verdad, se lo digo muy fuerte», declaró Manso Orozco.

El cubano relató que llegó a estar tan desmoralizado que el simple abrazo de su abogada durante una visita le arrancó las lágrimas. «¿Se imagina cuánto significó eso para mí?», dijo.

Un obstáculo central en su caso fue la política vigente en Florida. Las cortes de inmigración del estado tienen un mandato de la Casa Blanca de no conceder fianza a los detenidos. Según la abogada, «uno tiene que acudir al sistema federal para que la corte federal ordene a la corte de inmigración [conceder] fianza». Los abogados advirtieron además que, si no se actúa con rapidez a nivel federal, los detenidos pueden ser trasladados a estados que no reconocen el acceso a fianza.

Tras su liberación, Manso Orozco agradeció a su congregación religiosa y describió con emoción el regreso a la vida cotidiana. «Me como la comida y me la saboreo, cuando tienes algo que hace tiempo que no comes, todo ha sido bien maravilloso», expresó.

Actualmente está monitoreado con un GPS en su teléfono mientras su proceso migratorio continúa. Tiene su próxima cita en corte en junio y, además del asilo, cuenta con una petición familiar presentada por su madre.

El caso de Manso Orozco no es aislado. Otros han logrado salir de Alligator Alcatraz por la misma vía, entre ellos un cubano liberado tras seis meses en el centro y otro que denunció una golpiza dentro de la instalación. A mediados de mayo de 2026, el centro albergaba entre 1,400 y 1,500 detenidos, de los cuales entre 700 y 800 serían cubanos.

Alligator Alcatraz fue construido en ocho días por orden del gobernador Ron DeSantis usando poderes de emergencia y abrió en julio de 2025. Amnistía Internacional calificó el trato dispensado allí como «tortura» según estándares internacionales, y su operación cuesta aproximadamente un millón de dólares al día. En mayo de 2026, DeSantis abrió la puerta a su posible cierre, describiéndolo como «temporal».

Desde enero de 2025, las peticiones de habeas corpus de inmigrantes detenidos en Estados Unidos superan en número a todas las presentadas durante administraciones anteriores, con cerca de 8,000 solo en 2025, frente a 222 en 2024.