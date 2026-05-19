John Bolton: «Si los jóvenes cubanos protestan, el régimen podría caer rápidamente»

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John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, pronosticó este martes que el régimen cubano podría colapsar «en cuestión de meses», en una entrevista concedida al programa 'Hora América' de Radio Exterior de España durante una escala en Madrid.

Bolton argumentó que Cuba atraviesa su momento más débil en décadas, golpeada por una crisis energética sin precedentes, el deterioro económico acelerado y la pérdida del suministro petrolero venezolano tras la caída de Nicolás Maduro.

«El Gobierno cubano ha anunciado que básicamente se ha quedado sin petróleo. Hay apagones por todo el país. Si los jóvenes cubanos están dispuestos a expresar su descontento, el colapso podría producirse con bastante rapidez», afirmó el exfuncionario.

El exasesor insistió en diferenciar el caso cubano del de otros regímenes: «Cuba no es Venezuela. No es Irán. No es Afganistán», subrayando que la isla está «a 90 millas de Florida» y tiene un peso histórico singular en la política exterior estadounidense.

Calificó de «inaceptable» que permanezca en el poder «un vestigio del régimen de Castro, como el nieto de Raúl Castro», en referencia a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien supuestamente participó en las recientes conversaciones con Washington.

La crisis energética que describe Bolton está documentada por el propio régimen: el ministro de Energía cubano admitió en mayo que el país está «sin combustible» para producir electricidad, con déficits de generación superiores a 1,955 MW en horas pico y apagones de hasta 24 horas diarias en varias provincias.

Cuba solo recibe un buque de combustible de los ocho que necesita mensualmente, situación que se agravó tras agotarse un envío de crudo ruso.

Las declaraciones de Bolton se producen en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana. Según reveló Politico este lunes, la administración Trump estudia opciones militares contra Cuba, desde ataques aéreos puntuales hasta una invasión terrestre, y el Comando Sur ha convocado reuniones de planificación al respecto.

El 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana en el contacto directo de más alto nivel entre ambos gobiernos desde 2016, reuniéndose con autoridades del MININT y con el nieto de Raúl Castro.

Paralelamente, el Departamento de Justicia prepara cargos penales contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con presentación prevista este miércoles 20 de mayo.

Bolton atribuyó al secretario de Estado Marco Rubio el papel de «la persona más centrada en acabar con el régimen de Castro», vinculando esa determinación a su origen cubano y al peso político del exilio en Florida.

En abril, Bolton ya había advertido que Trump podría repetir con Cuba el «error» de Venezuela, aceptando gestos superficiales sin exigir cambios estructurales al régimen.

Díaz-Canel respondió este martes en redes sociales que una agresión militar estadounidense «provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables», mientras Trump publicó en Truth Social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!», dejando abierta la puerta a una negociación diplomática.