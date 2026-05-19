Trump sobre Cuba: «No pueden encender las luces, no pueden comer»

El presidente Donald Trump afirmó este martes, desde las obras de remodelación del ala este de la Casa Blanca, que considera posible alcanzar un acuerdo diplomático con Cuba y describió con crudeza la crisis humanitaria que vive la isla.

«En Cuba no pueden encender las luces. No pueden comer. No queremos ver eso», dijo Trump a la periodista Shelby Talcott.

Las declaraciones surgieron en respuesta a preguntas de periodistas sobre la posibilidad de un entendimiento con el régimen cubano, en un momento en que las relaciones entre Washington y La Habana atraviesan una escalada sin precedentes.

«Con Cuba, creo que sí. Sí, creo que sí», respondió Trump al ser consultado sobre un posible acuerdo diplomático.

El mandatario elogió a los cubanoamericanos, de quienes dijo haber obtenido el 97% del voto, y reafirmó su disposición a actuar en su favor: «Tienen familiares en Cuba. Han sido tratados muy, muy mal. Vamos a resolver eso. No será difícil para nosotros resolverlo».

Cuando un periodista le preguntó si podía lograrlo sin cambiar el régimen, Trump respondió con ambigüedad: «No sé lo de cambiar el régimen. Puedo hacerlo, cambien o no el régimen. Ha sido un régimen duro. Han matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada».

Las palabras del presidente contrastan con el tono más escéptico de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien declaró la semana pasada a Fox News: «Les daremos una oportunidad. Pero no creo que vaya a suceder. No creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo».

Las declaraciones de Trump llegan un día después de que la revista Politico revelara que la administración estudia opciones militares contra Cuba, desde ataques aéreos puntuales hasta una invasión terrestre, tras el fracaso de la campaña de presión económica.

El contexto diplomático previo incluye movimientos de alto nivel: el 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana —el contacto directo más elevado entre ambos países en territorio cubano desde 2016— y se reunió con el ministro del Interior cubano y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

El 12 de mayo, Trump había publicado en Truth Social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!», mientras el canciller cubano Bruno Rodríguez admitía que han comenzado «un proceso de intercambios» con Washington.

A la presión diplomática y militar se suma la judicial: el Departamento de Justicia prepara una acusación penal contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió el lunes que una agresión militar estadounidense «provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables», mientras Trump insiste en que resolver la situación de Cuba «no será difícil».