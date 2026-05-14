La pareja de Anuel rompe el misterio: Laury Saavedra abre su perfil y muestra su vida familiar

Laury Saavedra, la pareja del cantante puertorriqueño Anuel AA, sorprendió esta semana al hacer público su perfil de Instagram @laury_saavedra_23, que hasta ahora permanecía en modo privado, dando a fans y medios su primera ventana real a su vida cotidiana.

El perfil, verificado y con 109 publicaciones, acumula 29,500 seguidores y refleja desde el primer vistazo quién es Laury: en su biografía se presenta como «Mommy: Emmaluna », se identifica como venezolana y enlaza su cuenta de TikTok bajo el usuario @laurysaavedraoficial.

La apertura del perfil contrasta con la discreción que Laury ha mantenido desde que su relación con Anuel se hizo pública el cuatro de julio de 2023, cuando el cantante compartió una foto con ella en Instagram y declaró a paparazzis estar «completamente enamorado» al llegar a Barcelona semanas después.

Mientras las exparejas del artista —como Karol G o Yailin La Más Viral— siempre tuvieron una exposición mediática muy alta, Laury eligió mantenerse en un segundo plano, siguiendo apenas a 88 cuentas y sin publicaciones accesibles para quienes no la seguían.

Ahora, la galería visible muestra una estética cuidada y artística: sesiones fotográficas en exteriores de lujo, piscinas privadas con mosaicos azules y verdes, y entornos tropicales que apuntan a una vida en Miami, Florida, donde la pareja reside.

La publicación más reciente del perfil, del 25 de abril, reúne varias imágenes de una sesión en piscina en la que Laury luce un traje de baño negro de una pieza con mangas largas y poses muy elaboradas.

Entre las siete historias destacadas del perfil, una está dedicada exclusivamente a Emmaluna, la hija que la pareja tuvo el 23 de enero de 2025, y que se convirtió en la cuarta hija reconocida de Anuel AA.

El nacimiento de Emmaluna fue anunciado por el propio cantante con un video emotivo en redes sociales en el que la sostiene en brazos, aunque sin mostrar el rostro de la bebé.

En enero de 2026, la pareja celebró el primer cumpleaños de la niña con una lujosa fiesta temática de «bosque encantado» en tonos rosas, con familiares y amigos cercanos.

El contenido del perfil muestra precisamente esa faceta más íntima: la historia destacada de Emmaluna, identificada con el emoji de biberón, es la señal más clara de que Laury quiere que su rol como madre sea parte central de su imagen pública.

La apertura del perfil ha despertado una curiosidad genuina entre los seguidores del cantante, que durante casi tres años apenas habían podido ver a la mujer que comparte su vida con uno de los artistas más seguidos del género urbano latino.