Aplauden a Milenita por mostrar su casa de madera en Cuba: “No vive de apariencias”

Milenita vuelve a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez con un giro a su favor. La joven cubana ha sido ampliamente aplaudida tras compartir nuevos videos desde la casa de madera de su familia en Cuba, donde muestra sin filtros cómo es la vida cotidiana allí.

En las imágenes, publicadas en su cuenta de TikTok (@milenita9712), se le ve sirviéndose la comida que preparon con carbón en una cocina rústica, rodeada de utensilios sencillos y en un ambiente que muchos reconocen como parte de la realidad cubana.

Lejos de esconderlo, Milenita lo muestra con total naturalidad. Y eso ha sido precisamente lo que más ha conectado con sus seguidores.

“Así es como nosotros vivimos en Cuba”, deja ver en sus publicaciones, en las que también comparte momentos con su familia, incluyendo a su madre, en un entorno marcado por la humildad, pero también por el calor del hogar.

Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios como “no hay nada más rico que esa comida”, “natural al 100%” o “esa es la verdadera vida” inundaron sus videos, junto a mensajes que destacaban su autenticidad.

“Eres una verdadera cubana, no vives de apariencias”, escribió una usuaria. Otra fue más allá: “Con estudios y todo, y no anda aparentando. Eso es lo que vale”.

Muchos también resaltaron el valor de enseñar este tipo de contenido en redes sociales, alejándose de la imagen idealizada que suele mostrarse. “Gracias por enseñar la realidad”, “así viven muchas familias” y “eso sí es humildad” fueron otras de las frases más repetidas.

La propia Milenita interactuó con sus seguidores y dejó clara su postura. “Lo máximo, lo mejor de lo mejor”, respondió sobre la experiencia de cocinar con carbón junto a los suyos. Además reconoció que es muy feliz cuando está en Cuba con su familia.

Aunque no faltaron algunas críticas sobre las condiciones de vida en la isla, la mayoría de las reacciones han sido de apoyo, destacando su sencillez y el orgullo con el que muestra sus raíces.