El bello gesto de Milenita y su esposo con niños que venden dulces en las calles de Cuba: "Cómpraselos todos"

La influencer cubana Milenita (Milena Sánchez Rodríguez) publicó este lunes un video en Instagram en el que aparece junto a su esposo, apodado "Puti", apoyando a niños que venden dulces en las calles de Cuba y animando a sus seguidores a hacer lo mismo.
"Apoyando a estos niños que venden dulces en Cuba. Si los ven comprenle todos los dulces. Estaban muy buenos los orejones. Bendiciones para ellos", escribió Milenita en la descripción del video, de dos minutos y 16 segundos de duración.
El gesto de la pareja no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes respondieron con miles de reacciones en la plataforma.
El video refleja una realidad cada vez más visible en Cuba: menores de edad que venden caramelos, pan, aguacates, maní y otros productos en calles y semáforos para ayudar a sus familias ante la grave crisis económica que atraviesa el país.
Pese a que la legislación cubana prohíbe el trabajo infantil, la necesidad ha normalizado estas escenas en zonas de alto tráfico de La Habana y otras ciudades, a veces en horarios escolares.
Organizaciones de derechos humanos como el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y la Prensa (ICLEP) han denunciado la presencia de niños vendedores en las calles como reflejo directo de la inflación y la pobreza, contradiciendo las afirmaciones oficiales del régimen sobre la erradicación del trabajo infantil en la isla.
Los "orejones" que menciona Milenita son un tipo de dulce popular entre estos pequeños vendedores callejeros, quienes los ofrecen a conductores y transeúntes en busca de unos pesos para llevar a casa.
Milenita, radicada en Estados Unidos donde estudia enfermería, es una de las influencers cubanas más queridas de la diáspora, conocida por su personalidad auténtica y su cercanía con la realidad de la isla.
Su esposo "Puti" es una figura habitual en su contenido y muy apreciado por la comunidad que sigue a la pareja, que en los últimos meses ha protagonizado varios momentos que han generado reacciones positivas entre sus seguidores.
Este gesto solidario se suma a una trayectoria en la que Milenita ha mostrado su lado más humano, como cuando regresó a Cuba el 31 de diciembre de 2025 para reencontrarse con su familia, un momento que describió como "el mejor 31 de diciembre de mi vida porque lo pasé con ellos".
El llamado de Milenita a comprarles todos los dulces a estos niños resonó entre sus seguidores como un recordatorio de que, ante la crisis que impone la dictadura cubana, los pequeños gestos de solidaridad pueden marcar una diferencia real en la vida de las familias más vulnerables de la isla.
Preguntas frecuentes sobre el gesto solidario de Milenita y la situación de los niños vendedores en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué motivó a Milenita y su esposo a comprar dulces a los niños en las calles de Cuba?
Milenita y su esposo compraron dulces a los niños en las calles de Cuba para apoyar a estos menores que, debido a la grave crisis económica del país, se ven obligados a vender productos para ayudar a sus familias. Este gesto busca visibilizar y aliviar, aunque sea momentáneamente, la dura realidad que enfrentan muchos niños cubanos.
¿Por qué hay niños vendiendo en las calles en Cuba?
A pesar de que la legislación cubana prohíbe el trabajo infantil, la necesidad económica ha llevado a muchos menores a trabajar en las calles, vendiendo productos como dulces, para contribuir a la economía familiar. Esta situación es un reflejo de la inflación y la pobreza que afectan al país.
¿Qué impacto tiene la crisis económica en Cuba sobre los niños?
La crisis económica en Cuba ha llevado a que muchos niños tengan que trabajar en las calles para ayudar a sus familias, a pesar de que esto contradice las leyes del país. La falta de recursos y oportunidades obliga a los menores a buscar maneras de obtener ingresos, comprometiendo su educación y desarrollo.
¿Qué han dicho las organizaciones de derechos humanos sobre esta situación en Cuba?
Organizaciones como el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y la Prensa (ICLEP) han denunciado la presencia de niños vendedores en las calles de Cuba como un reflejo de la inflación y la pobreza. Estas denuncias contradicen las afirmaciones oficiales del régimen sobre la erradicación del trabajo infantil en la isla.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad en redes sociales al gesto de Milenita?
La comunidad en redes sociales ha reaccionado positivamente al gesto de Milenita y su esposo, generando miles de reacciones y comentarios de apoyo. Muchos han visto este acto como un recordatorio de la importancia de la solidaridad ante la crisis económica que enfrenta Cuba.
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