El bello gesto de Milenita y su esposo con niños que venden dulces en las calles de Cuba: "Cómpraselos todos"

La influencer cubana Milenita (Milena Sánchez Rodríguez) publicó este lunes un video en Instagram en el que aparece junto a su esposo, apodado "Puti", apoyando a niños que venden dulces en las calles de Cuba y animando a sus seguidores a hacer lo mismo.

"Apoyando a estos niños que venden dulces en Cuba. Si los ven comprenle todos los dulces. Estaban muy buenos los orejones. Bendiciones para ellos", escribió Milenita en la descripción del video, de dos minutos y 16 segundos de duración.

El gesto de la pareja no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes respondieron con miles de reacciones en la plataforma.

El video refleja una realidad cada vez más visible en Cuba: menores de edad que venden caramelos, pan, aguacates, maní y otros productos en calles y semáforos para ayudar a sus familias ante la grave crisis económica que atraviesa el país.

Pese a que la legislación cubana prohíbe el trabajo infantil, la necesidad ha normalizado estas escenas en zonas de alto tráfico de La Habana y otras ciudades, a veces en horarios escolares.

Organizaciones de derechos humanos como el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y la Prensa (ICLEP) han denunciado la presencia de niños vendedores en las calles como reflejo directo de la inflación y la pobreza, contradiciendo las afirmaciones oficiales del régimen sobre la erradicación del trabajo infantil en la isla.

Los "orejones" que menciona Milenita son un tipo de dulce popular entre estos pequeños vendedores callejeros, quienes los ofrecen a conductores y transeúntes en busca de unos pesos para llevar a casa.

Milenita, radicada en Estados Unidos donde estudia enfermería, es una de las influencers cubanas más queridas de la diáspora, conocida por su personalidad auténtica y su cercanía con la realidad de la isla.

Su esposo "Puti" es una figura habitual en su contenido y muy apreciado por la comunidad que sigue a la pareja, que en los últimos meses ha protagonizado varios momentos que han generado reacciones positivas entre sus seguidores.

Este gesto solidario se suma a una trayectoria en la que Milenita ha mostrado su lado más humano, como cuando regresó a Cuba el 31 de diciembre de 2025 para reencontrarse con su familia, un momento que describió como "el mejor 31 de diciembre de mi vida porque lo pasé con ellos".

El llamado de Milenita a comprarles todos los dulces a estos niños resonó entre sus seguidores como un recordatorio de que, ante la crisis que impone la dictadura cubana, los pequeños gestos de solidaridad pueden marcar una diferencia real en la vida de las familias más vulnerables de la isla.