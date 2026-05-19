¡Así fue la inauguración! Juliette Valle se compra su primera casa en Miami: "Hoy cumplí otro de mis sueños"

La modelo e influencer cubana Juliette Valle anunció este martes la compra de su primera propiedad en Miami, compartiendo el hito con sus seguidores a través de un video en Instagram donde muestra la inauguración de la entrada a su nueva casa.

«Hoy cumplí otro de mis sueños. Mi primera propiedad en este maravilloso país. No solo celebro mi casa, sino mi disciplina, mi fe, las lágrimas, el no rendirme, celebro la mujer que soy, fuerte, decidida y sensible. Gracias a todas las personas que fueron parte de este proceso. Seguimos creciendo», escribió la creadora de contenido junto a la publicación.

El anuncio resonó entre la comunidad cubana de Miami como un testimonio de superación y esfuerzo migrante, valores que Juliette Valle ha convertido en el eje de su narrativa pública desde que llegó a Estados Unidos.

La influencer es modelo profesional desde 2016 y ha desfilado en las semanas de la moda de Milán, Nueva York, Madrid, Dubái y Miami, además de ser imagen de marcas como MAC, Bobbi Brown, Mary Kay y Michele Watches, con campañas exhibidas en Times Square.

Antes de emigrar, fue presentadora de televisión y figura del entretenimiento en Cuba. Desde su llegada a Miami, construyó una carrera como modelo internacional y amplió su presencia como emprendedora y conferencista.

En noviembre de 2024, Juliette Valle lanzó su marca de ropa deportiva femenina JV Essentials, cuya primera colección se agotó casi por completo en menos de 72 horas bajo el lema «Ropa deportiva para mujeres reales: cómodas, seguras y poderosas».

En diciembre de 2025, la modelo se reencontró con sus padres en República Dominicana tras años de separación familiar provocada por su emigración, un momento que describió con la frase «La familia siempre es la meta».

Desde 2019 también trabaja como conferencista y coach de imagen, enfocada en comunicación no verbal y transformación personal para mujeres en Latinoamérica.

La compra de una primera propiedad es un hito simbólico muy valorado en la comunidad cubana del exilio, frecuentemente asociado al esfuerzo, la disciplina y el llamado sueño americano, valores que Juliette Valle ha reivindicado de forma consistente a lo largo de su trayectoria pública.