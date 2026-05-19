Cubana prende su fogón de carbón con páginas del "Diario del Che en Bolivia"

Una cubana usó las hojas del Diario del Che en Bolivia para encender su hornilla de carbón. El video se ha viralizado en Facebook y resume con una imagen brutal la crisis energética que padece la isla.

En la grabación, la mujer arranca páginas del libro y las mete entre el carbón mientras descarga su rabia contra el relato revolucionario que la acompañó toda la vida.

«Este es un libro con el que me engañaron tantos años, diciendo que el Che era bueno y mis hijos tenían que ser como el Che. Mira para lo que me sirvió el diario del Che».

El gesto condensa dos realidades simultáneas. Por una parte, la desesperación de millones de cubanos que buscan cualquier material combustible para cocinar. Por otro lado, el rechazo explícito a décadas de adoctrinamiento con una figura que el régimen convirtió en símbolo obligatorio de sus escuelas y actos políticos.

El Diario del Che en Bolivia fue publicado en 1968 por el gobierno de Fidel Castro y recoge los apuntes personales de Ernesto Guevara durante la fallida campaña guerrillera, que culminó con su captura y ejecución en octubre de 1967.

Durante décadas, el libro fue distribuido masivamente en Cuba como parte del adoctrinamiento escolar, y la consigna «Seremos como el Che» marcó la formación ideológica de generaciones enteras.

Los continuos apagones empujan a los cubanos a improvisar formas de cocinar con carbón mientras el régimen no ofrece soluciones reales a la crisis.

El libro que el sistema educativo cubano presentó durante décadas como guía moral del «hombre nuevo» terminó siendo, para esta mujer, lo único que tenía a mano para calentar la olla.