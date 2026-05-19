Cubana prende su fogón de carbón con páginas del "Diario del Che en Bolivia"

Una cubana usó las hojas del Diario del Che en Bolivia para encender su hornilla de carbón. El video se ha viralizado en Facebook y resume con una imagen brutal la crisis energética que padece la isla.
En la grabación, la mujer arranca páginas del libro y las mete entre el carbón mientras descarga su rabia contra el relato revolucionario que la acompañó toda la vida.
«Este es un libro con el que me engañaron tantos años, diciendo que el Che era bueno y mis hijos tenían que ser como el Che. Mira para lo que me sirvió el diario del Che».
El gesto condensa dos realidades simultáneas. Por una parte, la desesperación de millones de cubanos que buscan cualquier material combustible para cocinar. Por otro lado, el rechazo explícito a décadas de adoctrinamiento con una figura que el régimen convirtió en símbolo obligatorio de sus escuelas y actos políticos.
El Diario del Che en Bolivia fue publicado en 1968 por el gobierno de Fidel Castro y recoge los apuntes personales de Ernesto Guevara durante la fallida campaña guerrillera, que culminó con su captura y ejecución en octubre de 1967.
Durante décadas, el libro fue distribuido masivamente en Cuba como parte del adoctrinamiento escolar, y la consigna «Seremos como el Che» marcó la formación ideológica de generaciones enteras.
Los continuos apagones empujan a los cubanos a improvisar formas de cocinar con carbón mientras el régimen no ofrece soluciones reales a la crisis.
El libro que el sistema educativo cubano presentó durante décadas como guía moral del «hombre nuevo» terminó siendo, para esta mujer, lo único que tenía a mano para calentar la olla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el uso de carbón para cocinar
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué una mujer cubana usó las páginas del Diario del Che para encender su fogón?
La mujer utilizó las páginas del Diario del Che como combustible por la desesperación ante la crisis energética en Cuba. Esta acción simboliza el rechazo a décadas de adoctrinamiento con la figura del Che Guevara y la precariedad en la que viven millones de cubanos que deben recurrir a materiales improvisados para cocinar.
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¿Cuál es la situación actual del suministro de combustible en Cuba?
Cuba ha estado sin suministro oficial de petróleo desde diciembre de 2025. Esto ha llevado al colapso del sistema energético, obligando a la población a utilizar carbón y leña para cocinar. El mercado informal ve precios exorbitantes, con la gasolina alcanzando hasta 6,000 pesos cubanos por litro.
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¿Cómo ha afectado la crisis energética al día a día de los cubanos?
La crisis energética ha obligado a los cubanos a cocinar con métodos rudimentarios como carbón y leña. Además, enfrentan apagones prolongados, escasez de gas licuado y precios inalcanzables para combustibles, lo que ha deteriorado significativamente la calidad de vida en la isla.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha instado a la población a utilizar carbón vegetal y leña para cocinar. Esta directriz refleja el colapso del sistema energético nacional y la falta de soluciones efectivas por parte del régimen para enfrentar la crisis.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.