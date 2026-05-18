Llegan las casas contenedores a Marianao: Así será el nuevo proyecto habitacional en La Habana

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El régimen cubano presentó el primer proyecto de urbanización con viviendas modulares construidas a partir de contenedores marítimos en La Habana, ubicado en la comunidad Toledo, municipio Marianao, en un terreno de 114,000 metros cuadrados correspondiente a la explanada del antiguo paradero de ómnibus del municipio, próximo a la CUJAE.
De acuerdo con el perfil de Facebook Gobierno Cuba, el proyecto de viviendas modulares en Marianao contempla dos etapas de 40 contenedores cada una, para un total de 80 módulos habitacionales. El proceso de urbanización del área arrancó en noviembre de 2025, y según el cronograma oficial, al cierre de este mes se prevé culminar los primeros 10 contenedores con habitabilidad absoluta, y otros 10 al cierre de junio.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz realizó una visita de chequeo al proyecto y dialogó con los trabajadores. Se interesó por el aprovechamiento del espacio interior y los sistemas de conexiones eléctricas e hidráulicas, e insistió en la necesidad de «inyectar vitalidad a la comunidad de Toledo».
Carlos Quesada Borge, director de la empresa Producciones Metálicas de La Habana, detalló que «en la construcción se han tenido en cuenta elementos fundamentales como el aislamiento térmico, esencial para garantizar el confort de los futuros residentes».
Cada módulo incluirá dos dormitorios, cocina-comedor, baño y un pequeño patio de servicio con lavadero. Las viviendas están destinadas prioritariamente a personas albergadas, casos sociales, jóvenes egresados de hogares sin cuidado parental y madres solteras con varios hijos.
El asentamiento contará además con parque infantil, área deportiva, locales para venta de alimentos y un mercado agropecuario gestionado por la UBPC «La Victoria». La empresa eléctrica ya instaló los transformadores, y en el futuro se proyecta colocar paneles solares en los techos.
Este proyecto es el primero de carácter urbanístico planificado con contenedores en La Habana capital, y se enmarca en un programa nacional que el gobierno impulsa desde mediados de 2025. En diciembre de ese año, se anunció la transformación de más de 3,500 contenedores marítimos en viviendas para municipios de La Habana y otras provincias.
Sin embargo, el propio gobierno reconoció en noviembre de 2025 el fracaso del programa habitacional, pese a haber liberado más de 1,700 contenedores para ese fin. El déficit habitacional oficial supera las 929,000 viviendas, y el 35% del parque de aproximadamente 4.1 millones de unidades se encuentra en mal o regular estado.
Las críticas al modelo no son menores. Los cubanos en redes sociales bautizaron el proyecto como «el Microondas» por el calor extremo que acumulan las estructuras metálicas en un país tropical con apagones de más de 20 horas diarias. A eso se suma que los beneficiarios deben pagar cerca de un millón de pesos por unidad, suma equivalente a más de diez años de salario medio cubano.
Preguntas frecuentes sobre el proyecto de casas contenedores en Marianao
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el proyecto de viviendas contenedores en Marianao?
Es un proyecto de urbanización que utiliza contenedores marítimos para crear viviendas modulares en La Habana. Está ubicado en la comunidad Toledo, municipio Marianao, y se desarrolla en un terreno de 114,000 metros cuadrados. La iniciativa busca mitigar el déficit habitacional en Cuba transformando contenedores en unidades habitacionales.
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¿Cuántas viviendas se construirán y quiénes serán los beneficiarios principales?
El proyecto contempla la construcción de 80 módulos habitacionales distribuidos en dos etapas de 40 contenedores cada una. Las viviendas están destinadas prioritariamente a personas albergadas, casos sociales, jóvenes egresados de hogares sin cuidado parental y madres solteras con varios hijos.
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¿Cuáles son las críticas principales al uso de contenedores como viviendas en Cuba?
Las críticas se centran en la falta de aislamiento térmico y ventilación adecuada. En el clima caluroso de Cuba, los contenedores pueden convertirse en "hornos solares" y hacer que las viviendas sean inhabitables, especialmente durante los apagones prolongados. Además, el costo de un millón de pesos por unidad es inasequible para muchos cubanos.
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¿Qué medidas se están tomando para mitigar los problemas de temperatura en las casas contenedores?
Se han adoptado medidas como una segunda cubierta con espacio intermedio para ventilación y aislamiento de las paredes metálicas. Además, se planea utilizar paneles solares en los techos para mejorar la eficiencia energética de las viviendas.
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¿Cómo se financia el proyecto de viviendas con contenedores en Cuba?
El financiamiento proviene del Presupuesto del Estado, aunque los beneficiarios deben asumir un pago bancario. El monto del pago varía según los materiales utilizados y el nivel de terminación de las viviendas, lo que implica un endeudamiento significativo para las familias beneficiarias.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.