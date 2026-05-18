Llegan las casas contenedores a Marianao: Así será el nuevo proyecto habitacional en La Habana

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El régimen cubano presentó el primer proyecto de urbanización con viviendas modulares construidas a partir de contenedores marítimos en La Habana, ubicado en la comunidad Toledo, municipio Marianao, en un terreno de 114,000 metros cuadrados correspondiente a la explanada del antiguo paradero de ómnibus del municipio, próximo a la CUJAE.

De acuerdo con el perfil de Facebook Gobierno Cuba, el proyecto de viviendas modulares en Marianao contempla dos etapas de 40 contenedores cada una, para un total de 80 módulos habitacionales. El proceso de urbanización del área arrancó en noviembre de 2025, y según el cronograma oficial, al cierre de este mes se prevé culminar los primeros 10 contenedores con habitabilidad absoluta, y otros 10 al cierre de junio.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz realizó una visita de chequeo al proyecto y dialogó con los trabajadores. Se interesó por el aprovechamiento del espacio interior y los sistemas de conexiones eléctricas e hidráulicas, e insistió en la necesidad de «inyectar vitalidad a la comunidad de Toledo».

Carlos Quesada Borge, director de la empresa Producciones Metálicas de La Habana, detalló que «en la construcción se han tenido en cuenta elementos fundamentales como el aislamiento térmico, esencial para garantizar el confort de los futuros residentes».

Cada módulo incluirá dos dormitorios, cocina-comedor, baño y un pequeño patio de servicio con lavadero. Las viviendas están destinadas prioritariamente a personas albergadas, casos sociales, jóvenes egresados de hogares sin cuidado parental y madres solteras con varios hijos.

El asentamiento contará además con parque infantil, área deportiva, locales para venta de alimentos y un mercado agropecuario gestionado por la UBPC «La Victoria». La empresa eléctrica ya instaló los transformadores, y en el futuro se proyecta colocar paneles solares en los techos.

Este proyecto es el primero de carácter urbanístico planificado con contenedores en La Habana capital, y se enmarca en un programa nacional que el gobierno impulsa desde mediados de 2025. En diciembre de ese año, se anunció la transformación de más de 3,500 contenedores marítimos en viviendas para municipios de La Habana y otras provincias.

Sin embargo, el propio gobierno reconoció en noviembre de 2025 el fracaso del programa habitacional, pese a haber liberado más de 1,700 contenedores para ese fin. El déficit habitacional oficial supera las 929,000 viviendas, y el 35% del parque de aproximadamente 4.1 millones de unidades se encuentra en mal o regular estado.

Las críticas al modelo no son menores. Los cubanos en redes sociales bautizaron el proyecto como «el Microondas» por el calor extremo que acumulan las estructuras metálicas en un país tropical con apagones de más de 20 horas diarias. A eso se suma que los beneficiarios deben pagar cerca de un millón de pesos por unidad, suma equivalente a más de diez años de salario medio cubano.