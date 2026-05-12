Capital francés y GAESA: Economista cubano desnuda la alianza que sostiene al emporio militar del régimen

Vídeos relacionados:

El economista cubano Miguel Alejandro Hayes denunció que todos los hoteles de cinco estrellas construidos por GAESA en Cuba se realizaron en asociación directa con una empresa francesa.

Sus afirmaciones exponen a la luz pública la red de intereses europeos que opera detrás del turismo de lujo en la isla y que, según el analista, explica en parte la defensa del régimen cubano ante el Parlamento Europeo.

Hayes hizo estas declaraciones en un programa de Actualidad Radio publicado este lunes, en el contexto de las nuevas sanciones anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio contra el conglomerado militar cubano.

«Todos los hoteles de cinco estrellas que ha hecho GAESA los ha hecho en asociación con una empresa francesa llamada Bouygues Timón. Es la empresa que está entre las cinco empresas más grandes de Francia. Por tanto, es innegable», afirmó Hayes, quien precisó que el grupo Bouygues también controla la principal operadora de telefonía del país galo.

Según el economista, «específicamente sabemos que hay grandes intereses económicos de Europa en Cuba, específicamente de España y Francia. Y Francia es el elemento más principal», lo que convierte a esas compañías en actores con capacidad real de influir en la política exterior de la Unión Europea hacia La Habana.

El análisis de Hayes llega días después de que Rubio, en Roma tras reunirse con el Papa León XIV, explicara ante periodistas europeos qué es GAESA y cómo opera. El secretario de Estado fue contundente: «El pueblo cubano en estos momentos no se ha beneficiado ni un solo grano de arroz de los ingresos de GAESA».

El 7 de mayo, la administración Trump formalizó sanciones directas contra GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, y designó a Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado.

Además, dio a empresas extranjeras un plazo hasta el 5 de junio para cerrar operaciones con GAESA y sus filiales, bajo amenaza de sanciones secundarias.

Hayes describió a GAESA como «una OSDE de OSDEs, o sea un monopolio de monopolios», con miles de trabajadores y cientos de sucursales repartidas por todo el país. Su brazo turístico, Gaviota S.A., administra 121 hoteles y 20 marinas y representó el 72% de los ingresos totales del conglomerado en el primer trimestre de 2024, con un margen de beneficio neto del 42%.

Pese a esas cifras, la ocupación hotelera en Cuba cayó al 18,9% en 2025, la peor de la historia reciente, mientras el régimen destinó el 36% de toda la inversión estatal —unos 24,200 millones de dólares— a construir hoteles entre 2021 y 2023, catorce veces más de lo invertido en salud.

El economista también planteó que GAESA podría estar en proceso de transición hacia nuevas formas de control económico, usando testaferros y empresas privadas para manejar flujos de divisas.

«No es creíble que GAESA haya perdido el monopolio total sobre las remesas. Por tanto, hay un gato encerrado», señaló, apuntando a que el sector privado cubano importó más de 2,000 millones de dólares en alimentos entre 2023 y 2024 de forma sospechosamente organizada.

Hayes también subrayó que «hasta hace dos años y medio, la mayoría de los economistas de la élite intelectual cubana no se atrevía a utilizar el término GAESA en los análisis públicos», lo que ilustra el peso del tabú que rodeaba al conglomerado incluso dentro de la academia.

El programa abordó además el rechazo del régimen a 100 millones de dólares en ayuda humanitaria ofrecidos por Washington para ser distribuidos a través de la Iglesia Católica.

Rubio fue directo: «Hemos ofrecido al régimen 100 millones en ayuda humanitaria y ellos no han accedido a querer aceptarlo». Hayes interpretó el rechazo como una señal de que la dictadura prefiere que el pueblo cubano se hunda en la miseria antes que perder el control sobre los recursos.

Hayes estimó que Cuba necesita «alrededor de 200 millones mensuales para malfuncionar como funcionaba en 2020-2021», lo que pone en perspectiva tanto la magnitud de la crisis como la insuficiencia de cualquier ayuda puntual para revertirla.