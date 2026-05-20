"Miren lo que pasó con Maduro": Trump lanza advertencia al régimen cubano en el Día de la Independencia

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El presidente Donald Trump publicó este miércoles un mensaje presidencial por el Día de la Independencia de Cuba en el que usó la captura y extradición de Nicolás Maduro como advertencia directa al régimen de La Habana, al conmemorarse el 124 aniversario de la proclamación de la República de Cuba.
«La acusación y remoción de Maduro envió un mensaje claro a sus aliados socialistas en La Habana: este es nuestro hemisferio y quienes lo desestabilicen y amenacen a Estados Unidos enfrentarán consecuencias», escribió Trump desde la Casa Blanca.
El mandatario describió la operación de enero de 2026 como «una de las operaciones especiales más audaces e impresionantes en generaciones», ejecutada por las Fuerzas Armadas estadounidenses, y la presentó como señal inequívoca de lo que podría ocurrirle al régimen cubano.
Trump calificó al gobierno comunista de La Habana como «la traición directa de la nación por la que sangraron y murieron sus patriotas fundadores», acusándolo de desmantelar violentamente las libertades políticas, negar elecciones libres, silenciar la disidencia y hundir la economía cubana.
El presidente también acusó a los líderes militares del régimen de no tener «ningún interés en garantizar la prosperidad del pueblo cubano», dedicándose únicamente a mantener el control y a «exportar violentamente el comunismo y el despotismo en el extranjero».
En cuanto a las acciones concretas, Trump afirmó que su administración está «cortando los salvavidas financieros que por demasiado tiempo han sostenido a regímenes brutales en América Central y del Sur».
Su compromiso, dijo, es «inquebrantable»: «Estados Unidos no tolerará un Estado paria que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a 90 millas del territorio estadounidense».
El mensaje presidencial llega tras una semana de intensa presión sobre La Habana.
El pasado lunes, el Departamento del Tesoro (OFAC) sancionó a nueve altos dirigentes cubanos y a la Dirección de Inteligencia (DGI/G2), congelando sus activos y prohibiendo transacciones con personas o entidades estadounidenses.
Entre los sancionados figuran el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Joaquín Quintas Sola, el jefe de Contrainteligencia Militar José Miguel Gómez del Vallín, y los jefes de los ejércitos Oriental y Occidental, Eugenio Armando Rabilero Aguilera y Raúl Villar Kessell.
Esas sanciones se enmarcan en una orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo para penalizar a funcionarios cubanos responsables de represión y amenazas a la seguridad nacional estadounidense.
En paralelo al mensaje de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un video en español dirigido al pueblo cubano en el que ofreció una «nueva relación» entre Estados Unidos y Cuba, pero con una condición explícita: «debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con GAESA».
Rubio culpó al régimen de la escasez de electricidad, combustible y alimentos, señalando que quienes controlan el país «han saqueado miles de millones de dólares».
En los días previos a esta fecha, también trascendieron filtraciones sobre una posible acción militar de EE.UU. contra Cuba, mientras Trump afirmó el martes que era posible alcanzar un acuerdo diplomático con la isla.
Reuters informó este miércoles que la administración Trump prepara además el anuncio de cargos criminales contra Raúl Castro.
Trump cerró su mensaje con una promesa: «Miramos con confianza hacia una nueva Edad de Oro para la isla y su pueblo».
Preguntas frecuentes sobre la advertencia de Trump al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Qué mensaje envió Donald Trump al régimen cubano en el Día de la Independencia de Cuba?
En el Día de la Independencia de Cuba, Donald Trump lanzó una advertencia al régimen cubano utilizando la captura de Nicolás Maduro como ejemplo. Trump destacó que quienes desestabilicen y amenacen a Estados Unidos enfrentarán consecuencias, sugiriendo que el régimen cubano podría enfrentar acciones similares.
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¿Cuáles son las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen cubano en 2026?
Estados Unidos, bajo la administración de Trump, ha impuesto múltiples sanciones al régimen cubano en 2026. Estas incluyen sanciones a dirigentes cubanos y a la Dirección de Inteligencia cubana, además de una orden ejecutiva que penaliza a funcionarios responsables de represión y amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Además, se han congelado activos y prohibido transacciones con entidades estadounidenses.
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¿Qué ha dicho el régimen cubano ante las amenazas de Estados Unidos?
El régimen cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, ha respondido a las amenazas de Estados Unidos con retórica desafiante. Díaz-Canel ha declarado que ningún agresor encontrará rendición en Cuba, mientras el canciller Bruno Rodríguez calificó las declaraciones de Trump como una "nueva amenaza clara y directa de agresión militar".
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¿Cómo afecta la captura de Nicolás Maduro a Cuba?
La captura de Nicolás Maduro ha dejado a Cuba en una posición de máxima vulnerabilidad debido a la pérdida del apoyo económico que recibía de Venezuela. Trump ha afirmado que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba procedente de Venezuela, lo que agrava la crisis energética y económica en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.