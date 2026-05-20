"Miren lo que pasó con Maduro": Trump lanza advertencia al régimen cubano en el Día de la Independencia

Trump le "recuerda" al régimen cubano lo que pasó con Maduro en Venezuela (Ilustración)

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El presidente Donald Trump publicó este miércoles un mensaje presidencial por el Día de la Independencia de Cuba en el que usó la captura y extradición de Nicolás Maduro como advertencia directa al régimen de La Habana, al conmemorarse el 124 aniversario de la proclamación de la República de Cuba.

«La acusación y remoción de Maduro envió un mensaje claro a sus aliados socialistas en La Habana: este es nuestro hemisferio y quienes lo desestabilicen y amenacen a Estados Unidos enfrentarán consecuencias», escribió Trump desde la Casa Blanca.

El mandatario describió la operación de enero de 2026 como «una de las operaciones especiales más audaces e impresionantes en generaciones», ejecutada por las Fuerzas Armadas estadounidenses, y la presentó como señal inequívoca de lo que podría ocurrirle al régimen cubano.

Trump calificó al gobierno comunista de La Habana como «la traición directa de la nación por la que sangraron y murieron sus patriotas fundadores», acusándolo de desmantelar violentamente las libertades políticas, negar elecciones libres, silenciar la disidencia y hundir la economía cubana.

El presidente también acusó a los líderes militares del régimen de no tener «ningún interés en garantizar la prosperidad del pueblo cubano», dedicándose únicamente a mantener el control y a «exportar violentamente el comunismo y el despotismo en el extranjero».

En cuanto a las acciones concretas, Trump afirmó que su administración está «cortando los salvavidas financieros que por demasiado tiempo han sostenido a regímenes brutales en América Central y del Sur».

Su compromiso, dijo, es «inquebrantable»: «Estados Unidos no tolerará un Estado paria que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a 90 millas del territorio estadounidense».

El mensaje presidencial llega tras una semana de intensa presión sobre La Habana.

El pasado lunes, el Departamento del Tesoro (OFAC) sancionó a nueve altos dirigentes cubanos y a la Dirección de Inteligencia (DGI/G2), congelando sus activos y prohibiendo transacciones con personas o entidades estadounidenses.

Entre los sancionados figuran el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Joaquín Quintas Sola, el jefe de Contrainteligencia Militar José Miguel Gómez del Vallín, y los jefes de los ejércitos Oriental y Occidental, Eugenio Armando Rabilero Aguilera y Raúl Villar Kessell.

Esas sanciones se enmarcan en una orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo para penalizar a funcionarios cubanos responsables de represión y amenazas a la seguridad nacional estadounidense.

En paralelo al mensaje de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un video en español dirigido al pueblo cubano en el que ofreció una «nueva relación» entre Estados Unidos y Cuba, pero con una condición explícita: «debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con GAESA».

Rubio culpó al régimen de la escasez de electricidad, combustible y alimentos, señalando que quienes controlan el país «han saqueado miles de millones de dólares».

En los días previos a esta fecha, también trascendieron filtraciones sobre una posible acción militar de EE.UU. contra Cuba, mientras Trump afirmó el martes que era posible alcanzar un acuerdo diplomático con la isla.

Reuters informó este miércoles que la administración Trump prepara además el anuncio de cargos criminales contra Raúl Castro.

Trump cerró su mensaje con una promesa: «Miramos con confianza hacia una nueva Edad de Oro para la isla y su pueblo».