Lucrecia, sobre imputación de Raúl Castro: "Va a tener que recibir todo lo que toca"

La cantante cubana Lucrecia (Pérez Sáez) reaccionó este miércoles con emoción y esperanza a la imputación de Raúl Castro por la justicia estadounidense, resumiendo el momento histórico con una frase: «Todo toma su lugar, porque es que, además, es el día de la República, que también se quiso anular en su momento».

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó este miércoles una acusación sustitutiva contra Raúl Castro, de 94 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos individuales de homicidio por la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

Entrevistada en directo por Tania Costa, Lucrecia subrayó el peso simbólico de la fecha ya que la acusación se hizo pública precisamente este Día de la Independencia de Cuba, aniversario de la República de 1902.

«Tanto que ha pasado Cuba, y sigue pasando, y ha llegado este momento de reconocimiento a esas personas tan valientes que recuperaban a tantos cubanos que salían y se jugaban la vida para cruzar el mar, y de manera injusta sus vidas fueron anuladas», declaró la artista.

Lucrecia, quien fue prohibida en Cuba por componer la banda sonora del documental "Balseros", que retrataba precisamente la tragedia de quienes huían en balsas en aquella época.

Sobre el futuro del proceso judicial, la artista se mostró firme. «Pues va a pasar lo que tiene que pasar. Va a tener que recibir todo lo que toca en este momento, ser enjuiciado y en el lugar donde es, en Estados Unidos. Seguro que pasará. Hay que tener fe».

La ausencia de tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos limita el efecto práctico inmediato de la imputación, algo que Lucrecia reconoció con pragmatismo: «Es todo muy lento, pero lo importante es que ya ha salido y el mundo se ha enterado. Gracias a la inmediatez de las plataformas digitales, el mundo sabe lo que está pasando».

Mientras tanto, el régimen respondió con su postura habitual: Díaz-Canel salió en defensa de Raúl Castro tras conocerse la acusación, y La Habana calificó de «engaño» el caso Hermanos al Rescate.

Lucrecia cerró su intervención con una visión de futuro que mezcla el dolor acumulado con la esperanza: «Estamos en las cenizas nosotros en Cuba. Y yo tengo fe en que Cuba vuelva a ser la perla del Caribe. Pienso que después que pase todo esto, Cuba va a renacer como un ave fénix y será maravillosa».