EE.UU. y Cuba negocian ayuda de 100 millones de dólares en plena crisis

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El embajador interino de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano para avanzar en la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que Washington ha condicionado a reformas por parte del régimen.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó este miércoles las conversaciones y acusó a la cancillería cubana de difundir información falsa sobre la propuesta.

«Hemos estado en estrecha coordinación con los cubanos. Tuvimos una reunión ayer y continuamos persiguiendo esa propuesta de manera agresiva, contrariamente a algunas de las mentiras del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano», declaró el funcionario bajo condición de anonimato.

La ayuda sería distribuida exclusivamente a través de Catholic Relief Services y Samaritan's Purse, sin intermediación del gobierno cubano ni de sus estructuras militares y económicas.

«Continuamos instando al régimen a aceptar la propuesta e intentar evitar interferencias con la entrega de la asistencia», añadió el funcionario.

Washington también cuestionó la postura del régimen ante la crisis que padece el pueblo cubano: «El régimen cubano tiene varios miles de millones de dólares. Les instamos a usar ese dinero para ayudar realmente al pueblo cubano e invertir en su infraestructura en lugar de acumularlo».

La oferta fue revelada públicamente por el secretario de Estado Marco Rubio el 8 de mayo desde Roma, un día después de reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano. El Departamento de Estado la formalizó el 13 de mayo mediante comunicado oficial.

La postura del régimen ha oscilado de forma notable. En un inicio, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó la oferta de «fábula» y «mentira», pero días después suavizó su posición y declaró que Cuba estaba «dispuesta a escuchar las características del ofrecimiento».

Díaz-Canel publicó en X que si la ayuda se ofrece conforme a prácticas humanitarias reconocidas, Cuba «no encontrará obstáculos ni ingratitud».

Este miércoles, Día de la Independencia de Cuba, Rubio publicó un video en español dirigido al pueblo cubano, culpando a GAESA de la crisis y ofreciendo en nombre de Trump una «nueva relación» con Cuba.

Ese mismo día, el Departamento de Justicia presentó acusación formal contra Raúl Castro por ordenar el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, señal de que Washington mantiene la presión judicial como palanca negociadora mientras las conversaciones sobre la ayuda continúan.