Unión Europea revisará acuerdo con Cuba tras años de presión de la sociedad civil

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, confirmó este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con Cuba está en proceso de revisión, en un debate monográfico sobre la represión política y la situación humanitaria en la isla.

Las declaraciones de Kallas fueron celebradas por la activista Carolina Barrero, de la organización Ciudadanía y Libertad, como confirmación directa del trabajo de incidencia que la sociedad civil cubana ha realizado durante años ante las instituciones europeas.

Kallas fue contundente al reconocer que el ADPC «no ha dado los frutos» esperados tras casi una década en vigor, y advirtió al régimen cubano que «hoy es preferible una reforma negociada» a que el país «se derrumbe mañana».

La jefa de la diplomacia europea también exigió a La Habana poner fin al «control intransigente sobre la economía» y abrirse «a la iniciativa privada, la inversión, el espíritu empresarial y la modernización económica».

En el mismo debate, Kallas fue tajante al señalar que «la Unión Europea no financia al estado cubano» y que «el apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato».

Ciudadanía y Libertad difundió además un fragmento de video en el que Kallas afirma estar de acuerdo con quienes dicen que «el comunismo nunca funciona».

Barrero recordó que aproximadamente un mes antes, ella y Amelia Calzadilla viajaron a Bruselas para reunirse con altos funcionarios europeos, incluyendo al vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons, y que tras esas reuniones habían publicado que el ADPC estaba en sus «etapas iniciales de revisión».

«Desde Ciudadanía y Libertad seguiremos insistiendo en que esta revisión no puede convertirse en un simple ejercicio burocrático o cosmético. Europa enfrenta hoy una decisión política de fondo: continuar legitimando a un régimen autoritario o asumir una posición coherente con los principios democráticos y los derechos humanos», escribió Barrero.

El camino hasta este punto ha sido largo. En enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda con 331 votos a favor para revisar y suspender la cooperación privilegiada con Cuba, citando el apoyo cubano a Rusia y las violaciones de derechos humanos.

El pasado 5 de mayo, el líder opositor José Daniel Ferrer compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y describió a Cuba como en «la peor crisis de su historia moderna», calificando el acuerdo UE-Cuba como «una aspirina para un cáncer terrible».

El eurodiputado conservador español Gabriel Mato alertó en el debate de ayer sobre los apagones y los «más de 1,200 presos políticos» en Cuba, y señaló que «la Unión Europea debería sentir vergüenza por mantener un acuerdo» que «no ha servido en absoluto para avanzar en la democracia».

El telón de fondo es una Cuba con apagones de hasta 30 horas diarias y una crisis energética agravada tras la interrupción del suministro venezolano de crudo después de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Barrero subrayó que este 20 de mayo, Día de la República de Cuba, la jornada también está marcada por la expectativa de un posible anuncio sobre un proceso judicial contra Raúl Castro.

La resolución definitiva del Parlamento Europeo sobre Cuba, que podría ordenar la suspensión del ADPC, está prevista para votarse en el pleno de junio de 2026.