Cuba enfrenta otro día de apagones masivos: casi 2.000 MW de déficit

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Cuba amaneció este miércoles con otra jornada de apagones masivos: la Unión Eléctrica reportó que a las 06:00 horas la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de apenas 1.300 MW frente a una demanda de 2.780 MW, con 1.474 MW ya afectados desde la madrugada.

Para el horario pico nocturno, el pronóstico es aún más sombrío: se estima una demanda máxima de 3.250 MW con una disponibilidad de solo 1.300 MW, lo que implica un déficit de 1.950 MW y una afectación pronosticada de 1.980 MW en todas las provincias del país.

El día anterior no fue mejor. La máxima afectación fue de 1.965 MW a las 21:50 horas, con cortes que se extendieron durante las 24 horas del día, incluida la madrugada.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, confirmó esta mañana en Canal Caribe que la situación no tiene alivio inmediato: «No está prevista ninguna incorporación para el día de hoy de nueva potencia, es decir que las que están en avería y las que están en mantenimiento no está previsto que se incorporen en el día de hoy».

Entre las unidades fuera de servicio figuran la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo, todas en avería.

Además, las Unidades 5 de la CTE Mariel, 6 de la CTE Renté y 5 de la CTE Nuevitas están en mantenimiento, con 418 MW adicionales fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

El trasfondo de la crisis es la escasez crítica de combustible. Guerra Hernández admitió que el sistema opera exclusivamente con fuentes nacionales: «En estos momentos estamos generando solamente con las fuentes nacionales, el crudo del gas y las fuentes renovables».

Aproximadamente 1.400 MW permanecen indisponibles en el SEN por falta de combustible importado.

El único alivio parcial llega de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos, que el martes produjeron 3.222 MWh con una potencia máxima de 432 MW en el mediodía, reduciendo temporalmente las afectaciones diurnas sin resolver el déficit nocturno.

La situación actual es consecuencia directa de meses de desabastecimiento. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció el 14 de mayo que Cuba no tenía «absolutamente nada de fueloil, ni absolutamente nada de diésel». Ese mismo día, la disponibilidad del SEN cayó a 976 MW, dejando al 70% del país sin electricidad de forma simultánea, el peor registro del año.

Según datos oficiales, Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes para sostener su economía y generación eléctrica, pero entre el 8 de diciembre de 2025 y finales de abril de 2026 solo recibió uno. Un donativo ruso de 100.000 toneladas de crudo, procesado en la refinería de Cienfuegos, fue el único alivio significativo, pero se agotó a inicios de mayo.

El régimen atribuye la crisis al embargo estadounidense, pero la combinación de infraestructura obsoleta, décadas de mala gestión y dependencia absoluta de importaciones de combustible explica el colapso estructural de un sistema que lleva años al límite.

La crisis de mayo de 2026 es la más grave del año: el déficit récord fue de 2.174 MW el 14 de mayo, y los cubanos acumulan semanas de apagones de hasta 20 horas diarias sin perspectiva de solución a corto plazo.