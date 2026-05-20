Cuba otorga concesión de 20 años para explotar oro y cobre en Ciego de Ávila a la empresa Minera La Victoria S.A.

Vídeos relacionados:

El régimen cubano formalizó este miércoles la concesión de explotación y procesamiento de oro y cobre a la sociedad mercantil cubano-australiana Minera La Victoria S.A. en el área denominada Nueva Sabana, municipio de Baraguá, provincia de Ciego de Ávila, con un plazo de vigencia de 20 años.

El Acuerdo 9902, publicado en la Gaceta Oficial No. 4 Edición Especial de 2026, fue adoptado el 3 de junio de 2024 y firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, aunque su publicación oficial se produjo hoy.

El documento otorga a Minera La Victoria S.A. el derecho exclusivo de explotar y procesar los minerales en un área total de 752.20 hectáreas: 751.20 ha destinadas a explotación y una hectárea para procesamiento.

Ratificado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de Cuba, el acuerdo establece que «el plazo de vigencia de la concesión que se otorga es de veinte años, prorrogable de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI, Sección Segunda, Artículo 24 de la Ley 76 "Ley de Minas", de 21 de diciembre de 1994, previa solicitud expresa y debidamente fundamentada del concesionario».

Minera La Victoria S.A. es una empresa mixta cubano-australiana integrada por la estatal cubana GeoMinera S.A. y la compañía australiana Antilles Gold Limited, cotizada en la bolsa de valores de Australia.

En marzo de 2022, Antilles Gold identificó tres grandes depósitos de pórfido de cobre y oro en la zona de Los Llanos, Ciego de Ávila, en un área de 212 km², y solicitó que las concesiones correspondientes fueran transferidas a Minera La Victoria S.A.

El proyecto Nueva Sabana es el más avanzado de la empresa. En octubre de 2024, Antilles Gold publicó un estudio de prefactibilidad con estimaciones de reservas y un plan de financiamiento de 30.9 millones de dólares, que incluía un préstamo de 1.9 millones de un banco hispano-cubano y un prepago de 27 millones de un operador internacional de materias primas.

Análisis de mercado de abril de 2026 situaban el posible arranque comercial de Nueva Sabana en 2027, condicionado a un precio elevado del oro.

El acuerdo impone al concesionario obligaciones ambientales, de seguridad y de coordinación institucional. Entre ellas, obtener una Licencia Ambiental con Estudio de Impacto Ambiental ante la Dirección de Control Ambiental de Ciego de Ávila, e informar a la Región Militar de la provincia el cronograma de ejecución de los trabajos.

El texto señala que «el área de la concesión se ha compatibilizado con los intereses de la defensa nacional y los del medio ambiente», y precisa que la zona se ubica en la cuenca superficial Itabo y la cuenca subterránea CA-II, aguas arriba del embalse Sabana Nueva.

Durante la vigencia de la concesión, el régimen cubano no podrá otorgar dentro del área otra concesión para los mismos minerales.

En febrero de 2025, el gobierno cubano canceló concesiones mineras de varias empresas, entre ellas Commercial Caribbean Nickel S.A. y Gold Caribbean Mining S.A., por vencimiento de plazos o falta de ejecución, lo que ilustra el reordenamiento del sector minero en el que se inscribe la formalización de esta concesión.

Antilles Gold también opera en La Demajagua, en la Isla de la Juventud, proyecto con un potencial estimado de 720,000 onzas de oro, cuya factibilidad definitiva está prevista para 2027 y que la empresa planea financiar con el flujo de caja generado por Nueva Sabana.