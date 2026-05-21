Marco Rubio dice que Delcy Rodríguez viajará a India en busca de acuerdos petroleros

Foto © Collage Facebook / Delcy Rodríguez y Facebook / Embajada de EE.UU. en Chile

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló este jueves que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, viajará la próxima semana a India en busca de acuerdos petroleros, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Rubio hizo el anuncio antes de abordar su avión rumbo a Suecia, donde participará en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, como primer tramo de un viaje que lo llevará después a India entre el 23 y el 26 de mayo.

«De hecho, según tengo entendido, la presidenta interina de Venezuela viajará la próxima semana a la India, así que hay oportunidades. Hay mucho por trabajar con la India», afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El Gobierno venezolano no ha confirmado por ahora el viaje de Rodríguez, y Rubio tampoco precisó si ambos se reunirán durante su estancia en el país asiático.

El secretario de Estado describió a Nueva Delhi como «un gran aliado y un gran socio» y señaló que Washington quiere «venderles tanta energía como estén dispuestos a comprar», en medio de las disrupciones globales provocadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El trasfondo de este anuncio es el reordenamiento del mercado petrolero venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el tres de enero de 2026, hecho que transformó radicalmente la política venezolana y los flujos de crudo en la región.

Rodríguez juró como presidenta interina el cinco de enero de 2026 con el respaldo de las Fuerzas Armadas venezolanas y del Tribunal Supremo de Justicia, y desde entonces ha buscado un acercamiento pragmático con Washington.

Ese acercamiento incluyó una reunión con una delegación del Senado estadounidense el 20 de marzo de 2026 y el levantamiento de las sanciones de la OFAC contra Rodríguez el uno de abril, decisión que ella misma agradeció públicamente.

India, por su parte, reactivó agresivamente la compra de crudo venezolano tras la caída de Maduro para reducir su dependencia del petróleo ruso y evitar sanciones comerciales de Washington.

En marzo de 2026, India adquirió 343,000 barriles diarios de crudo venezolano, según datos de la firma de inteligencia marítima Kpler citados por Bloomberg, convirtiéndose en el mayor comprador de ese petróleo por encima de China y Estados Unidos.

Las exportaciones petroleras totales de Venezuela rondaron los 890,000 barriles diarios en ese período, el nivel más alto desde diciembre de 2019, con refinerías como Reliance Industries, Hindustan Petroleum e Indian Oil Corp entre los principales compradores.

El primer ministro indio, Narendra Modi, había pactado con Rodríguez a principios de año, en una conversación telefónica, «profundizar la cooperación energética» bilateral ante la necesidad de liquidez del Gobierno venezolano.

Rubio también participará en India en una reunión del Quad, la alianza de seguridad entre Estados Unidos, India, Japón y Australia, lo que subraya la dimensión estratégica del viaje más allá del plano energético.