Willy Allen no ve impedimentos legales para captura de Raúl Castro: "Es un fugitivo de la ley de EE.UU."

El abogado cubanoamericano Willy Allen afirmó este miércoles que no existe ningún impedimento legal ni operativo para que las fuerzas especiales estadounidenses capturen a Raúl Castro en La Habana «esta misma noche», horas después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara una acusación formal contra el exmandatario cubano por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

«En este momento, esta misma noche, pueden tener un grupo especial de táctica americana que esté rumbo a capturar a Raúl en La Habana», declaró Allen en una entrevista con Tania Costa.

El abogado fue categórico al señalar que, desde el momento en que existe una acusación formal, Castro se convierte en un fugitivo: «Ahora mismo es un fugitivo de la ley de Estados Unidos».

Allen descartó que una eventual huida a Rusia o China pudiera proteger al exmandatario cubano: «No importa si él va a Rusia o a China. El gobierno americano puede pedir que lo extraditen a los Estados Unidos. No importa para donde él vaya».

El abogado citó los precedentes de Manuel Antonio Noriega, en Panamá, y de Nicolás Maduro en Venezuela como ejemplos de líderes extranjeros capturados o extraditados a instancias de Washington, y añadió el caso del expresidente de Honduras, quien fue extraditado, juzgado en EE.UU. y posteriormente perdonado.

Sobre la posibilidad de una operación militar, Allen reveló que circulan rumores de que las fuerzas armadas estadounidenses han estado vigilando Cuba de cerca. «Hay rumores de que la fuerza armada americana ha estado vigilando muy cerca, con satélites, con drones, lo que sea, a Cuba».

El abogado aseguró no tener «duda ninguna» de que en el Pentágono ya existe un plan detallado. «Yo no tengo duda ninguna que en una parte del Pentágono, ya antes que el Fiscal Federal de Miami hubiera dado esta orden de captura, que ya en la parte militar de los Estados Unidos hay un grupo de personas planeándolo».

Sin embargo, Allen precisó que la incógnita no es técnica sino política. «El problema es cuándo lo van a ejecutar o si lo van a ejecutar. Ese es el problema ahora».

La acusación formal, anunciada este miércoles en la Freedom Tower de Miami por el fiscal general interino Todd Blanche, incluye cuatro cargos de homicidio, destrucción de aeronaves civiles y conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, delitos que conllevan pena de muerte en los tribunales federales.

Donald Trump calificó el anuncio como «un gran día» para la comunidad cubanoamericana, mientras que Miguel Díaz-Canel rechazó los cargos y los describió como una «acción política sin basamento jurídico».

En el plano personal, el abogado —quien vivió más de 20 meses bajo el régimen antes de exiliarse en 1960— expresó satisfacción por la noticia, recordando el dolor de su familia durante Bahía de Cochinos y los años de represión. «Para mí que no duerman bien hoy. Maravilloso».