"Prefiero estar en Santiago que aquí": Cubanos exhaustos en EE.UU.

El agotamiento migratorio tiene rostro y voz. El abogado de inmigración Willy Allen reveló que varios cubanos en Estados Unidos han llegado al límite de su resistencia y consideran regresar a la Isla antes que continuar enfrentando la incertidumbre del proceso migratorio.
Allen relató el caso de una señora que le escribió un mensaje directo: "Willy, ya no aguanto más, me quiero ir". La mujer, que tiene a su hija y sus nietos en Estados Unidos, llegó a un punto de quiebre y le dijo al abogado: "Prefiero estar en Santiago que estar aquí".
El abogado también mencionó el caso de un joven que expresó: "Ya no aguanto más. Mándame pa' Itailandia, pa' donde sea, pero no aguanto más".
Allen dijo entender y respetar esa frustración: "Hay peleas, se pueden ganar, pero yo entiendo la frustración del joven".
Parte de ese agotamiento viene de expectativas que no se cumplieron.
El experto explicó que muchos cubanos llegaron creyendo que el camino sería sencillo: "Pensaban que el camino al imperio era más fácil. Que eran cubanos, llegaban, tocaban tierra y felicidades. Aquí tienes Medicaid, aquí tienes sellos de comida, aquí tienes ayuda; ven, aquí tienes tu residencia, haz lo que te dé la gana".
Reconoció que bajo la Ley de Ajuste Cubano los beneficios siguen vigentes, pero que la realidad es más dura: "La alfombra roja no brilla por su limpieza, está llena de fango, tiene algunos huecos, pero sigue siendo roja. Y el ajuste cubano sigue en existencia, pero el camino es más difícil".
A pesar del panorama, Allen insistió en que las batallas legales se pueden ganar, y citó victorias recientes de su equipo: dos casos de asilo ganados esa semana, uno en Orlando y otro en Carolina del Norte.
"Siguen las deportaciones de cubanos. Y es más, hay muchos cubanos como este joven que están frustrados por la demora, están preocupados, tienen miedo de ser detenidos, son detenidos y prefieren irse antes de continuar la pelea", resumió el abogado.
Este estado de agotamiento se produce en medio de deportaciones que no se detienen. Allen anticipó que el próximo vuelo de deportación sería este jueves -tercer jueves de mayo- y lamentó la coincidencia con una fecha histórica: "Celebramos la muerte de Martí deportando a más cubanos para la Isla. Qué horrible".
Desde enero de 2025, la administración Trump ha deportado aproximadamente 1,992 cubanos, para un total de 5,377 en ambos mandatos.
En lo que va de año se han registrado al menos cuatro vuelos: 170 cubanos el 9 de febrero, 116 el 19 de febrero y 117 el 19 de marzo, entre otros, sumando más de 530 deportados a La Habana.
Allen puso esas cifras en perspectiva: entre marzo de 2017 y diciembre de 2024, 1.2 millones de cubanos entraron a Estados Unidos, y alrededor de 700,000 tienen I-220A o esperan algún tipo de legalización.
"Se van 1,000, se van 1,200. Es un porcentaje relativamente insignificante matemáticamente. Pero 1,000 personas, 1,000 familias, 1,000 personas afectadas", señaló.
En el plano judicial, cuatro circuitos federales han declarado ilegales las detenciones sin fianza ordenadas por el gobierno Trump. Allen aclaró, sin embargo, que la decisión del sexto circuito no se extiende automáticamente al onceno circuito, donde está Florida, porque son distritos diferentes.
Preguntas frecuentes sobre la migración cubana y el proceso de deportación en Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué algunos cubanos en Estados Unidos prefieren regresar a Cuba?
Algunos cubanos prefieren regresar a Cuba debido al agotamiento y la frustración con el complicado y prolongado proceso migratorio en Estados Unidos. Muchos enfrentan una realidad más dura de lo esperado, con beneficios limitados y un camino incierto hacia la legalización.
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¿Cuál es el impacto de las deportaciones de cubanos bajo la administración Trump?
Desde enero de 2025, la administración Trump ha deportado aproximadamente 1,992 cubanos, sumando un total de 5,377 en ambos mandatos. A pesar de las cifras, el porcentaje es relativamente bajo comparado con el número total de cubanos que han entrado a Estados Unidos. Sin embargo, las deportaciones generan un impacto significativo en las familias afectadas.
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¿Qué desafíos enfrentan los cubanos con el formulario I-220A en Estados Unidos?
Los cubanos con el formulario I-220A enfrentan el riesgo de detención y deportación debido a cambios abruptos en las decisiones migratorias. Aunque no tienen una orden final de deportación, su situación legal es frágil y requiere de litigios continuos para obtener residencia permanente.
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¿Existen esperanzas de cambios migratorios favorables para los cubanos en mayo de 2026?
Willy Allen expresó un inusual optimismo sobre posibles cambios en mayo de 2026, relacionados con la reanudación de entrevistas de visas en la embajada de La Habana y potenciales mejoras en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, el consulado en Cuba sigue inoperativo, limitando avances reales en la tramitación de visas.
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¿Cómo afecta la nueva política de jueces de inmigración a los cubanos solicitantes de asilo?
La contratación de 120 nuevos jueces entrenados para negar asilos ha reducido dramáticamente la tasa de concesión de asilo, afectando gravemente a los cubanos. Esta política forma parte de un esfuerzo más amplio para facilitar deportaciones bajo la administración Trump, complicando el panorama para los solicitantes de asilo cubanos.
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