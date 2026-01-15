Muere José Luis Mesa Delgado, general que dirigió el fusilamiento de Ochoa

Vídeos relacionados:

Ver más

El represor José Luis Mesa Delgado, general de brigada de la reserva, falleció en la mañana de este miércoles 14 de enero, a los 88 años, según una nota informativa del Ministerio del Interior (MININT).

El texto lo presenta como antiguo miembro del Movimiento 26 de Julio, combatiente de la Lucha Clandestina, del Ejército Rebelde y de la Lucha contra Bandidos, con casi 60 años de servicio en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior.

Sin embargo, la muerte de Mesa Delgado reaviva la atención sobre su papel en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de Cuba: la ejecución del general Arnaldo Ochoa Sánchez.

El 13 de julio de 1989 Ochoa fue fusilado junto a Antonio de la Guardia, Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón Trujillo por un pelotón de seis hombres liderado por el entonces coronel José Luis Mesa Delgado, en un sitio descrito como adyacente a la pista de la base aérea de Baracoa, al oeste de La Habana.

El occiso, que falleció como general de brigada, ostentaba el grado de coronel y dirigía un centro de entrenamiento de tropas especiales enclavado en el municipio pinareño de Los Palacios, como recuerda Aldo Luberta Martínez.

"Cometidos los asesinatos, Mesa Delgado disparó dos tiros de gracia a cada cadáver. Todo el mundo le tiene miedo a Mesa Delgado. Ese tipo es siniestro, no tiene sangre en las venas. Es peor que Ramiro Valdés", dijo en un artículo.

Lo más leído hoy:

Tras el ascenso de Fidel Castro al poder, Mesa Delgado desempeñó diversos cargos de responsabilidad, cumplió una misión internacionalista en la República Popular de Angola, ingresó al Partido Comunista de Cuba en 1966 y fue delegado a varios congresos del PCC.

A petición familiar, el cadáver de Mesa será cremado y sus restos serán trasladados hacia la provincia de Villa Clara.

El MININT afirma que fue condecorado con múltiples órdenes y medallas, entre ellas la Orden 6 de Junio de Primer Grado y distinciones vinculadas a la lucha clandestina, la guerra de liberación y el internacionalismo.

A la lista de represores

El 13 de julio de 1989, día en que Arnaldo Ochoa Sánchez fue fusilado junto a Antonio de la Guardia, Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón Trujillo, Mesa Delgado dirigió la operación.

La ejecución se llevó a cabo en un campo cercano a la base aérea de Baracoa, al oeste de La Habana, por un pelotón de seis hombres liderado por el entonces coronel.

Tras los fusilamientos, Mesa Delgado fue ascendido. Por sus actos, ha sido incluido en el listado de represores cubanos por presuntos delitos internacionales, entre ellos golpizas, abuso físico y complicidad en homicidio.

Asimismo, ha sido señalado por diversos actos represivos, como censura del derecho a reunión, manifestación, asociación, queja y petición.