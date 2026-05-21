Humberto López, el encargado del régimen para defender a Raúl Castro en la TV Cubana

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Humberto López, el principal vocero mediático del régimen cubano y conductor del programa «Razones de Cuba», fue el encargado de leer en la televisión estatal la declaración oficial del gobierno revolucionario que rechaza los cargos penales federales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro Ruz.
La acusación, anunciada por el fiscal general interino Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami, incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de homicidio por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
López leyó ante las cámaras del canal estatal un comunicado que califica los cargos de «canalla acusación» y los describe como «un acto despreciable e infame de provocación política que descansa en la manipulación deshonesta del incidente» de 1996.
El texto oficial sostiene que «el gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción» y argumenta que el derribo de las avionetas «constituyó un acto de legítima defensa amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944 y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad».
La declaración también afirma que Cuba presentó más de 25 denuncias formales ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación y la Organización de Aviación Civil Internacional entre 1994 y 1996 por violaciones del espacio aéreo cubano.
El comunicado no escatima en retórica: «Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico».
El presidente Miguel Díaz-Canel también salió a defender a Raúl Castro, calificando la acusación de «una acción política, sin ningún basamento jurídico» y sosteniendo que Cuba actuó «en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales», versión que contradice la determinación de la OACI y los tribunales estadounidenses, que establecieron que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz publicó en X que la acusación «deja al descubierto la falta de argumentos» de Estados Unidos y la calificó de «farsa».
El rol de López en este episodio es coherente con su función habitual dentro del aparato propagandístico del régimen. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lo incorporó a una base de datos de «represores violentos» por pedir que activistas fueran juzgados por traición a la patria, y sus cuentas en Facebook e Instagram fueron bloqueadas por Meta en mayo de 2025 por violaciones a normas comunitarias.
Preguntas frecuentes sobre las acusaciones contra Raúl Castro y el régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los cargos presentados contra Raúl Castro por el Departamento de Justicia de EE.UU.?
Raúl Castro enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de homicidio por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
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¿Qué eventos desencadenaron las acusaciones contra Raúl Castro?
Las acusaciones surgen del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas. El ataque ocurrió sobre aguas internacionales, según determinó la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que viola el derecho internacional.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las acusaciones contra Raúl Castro?
El régimen cubano ha rechazado las acusaciones calificándolas de "canalla acusación" y "provocación política". Alega que el derribo fue un acto de legítima defensa ante violaciones de su espacio aéreo.
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¿Cuál es el impacto práctico de las acusaciones contra Raúl Castro?
Aunque las acusaciones tienen un impacto simbólico significativo, el alcance práctico es limitado ya que Raúl Castro nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.