María Elvira Salazar: «La Administración Trump no está jugando con Cuba»

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La congresista republicana María Elvira Salazar publicó este martes un contundente mensaje en X respaldando la política de máxima presión de la administración Trump contra el régimen cubano, en el mismo día en que el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra 11 élites del régimen y tres organizaciones gubernamentales.

«La Administración Trump no está jugando. Cuando el presidente Trump y el secretario Rubio dicen que al régimen cubano se le acabó el tiempo, lo dicen en serio», escribió Salazar en su cuenta de X.

La representante por el distrito FL-27 del sur de Florida, hija de exiliados cubanos, fue directa en su diagnóstico: «Cada nueva sanción envía el mismo mensaje a La Habana: el mundo libre ya sabe quiénes son, lo que han hecho y dónde está el dinero».

Salazar no dejó margen a la ambigüedad sobre la naturaleza del régimen: «No más concesiones a una dictadura mafiosa que convirtió a Cuba en una prisión y exportó represión por todas las Américas».

Su mensaje culminó con una lectura política del momento actual: «El cerco se está cerrando sobre la dictadura. Y por primera vez en mucho tiempo, el régimen se ve nervioso».

El pronunciamiento de Salazar coincide con la segunda oleada de sanciones anunciada este martes por Rubio bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el primero de mayo de 2026.

Entre los funcionarios cubanos sancionados figuran Roberto Morales Ojeda, Esteban Lazo Hernández, Mayra Arevich Marín y Raúl Villar Kessell, entre otros. Las entidades designadas incluyen la Dirección de Inteligencia (DGI/G2), el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.

Rubio advirtió que habrá «más designaciones en los próximos días y semanas», en una señal de que la presión no ha alcanzado su techo.

Esta segunda ronda se suma a la primera del 7 de mayo, cuando Washington sancionó a GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana— junto a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y la minera Moa Nickel S.A. Rubio describió entonces a GAESA como «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba».

Tras aquellas sanciones, las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron reservas de carga con Cuba, y la minera canadiense Sherritt International frenó sus operaciones directas en la isla. EE.UU. fijó el 5 de junio de 2026 como plazo para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA bajo riesgo de sanciones secundarias.

El régimen ha respondido con retórica defensiva. El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Washington de querer «provocar un estallido interno en Cuba», mientras que Miguel Díaz-Canel afirmó que las sanciones «fortalecen nuestra determinación de defender la Patria».

Desde enero de 2026, EE.UU. habría acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano, una cifra que refleja la escala sin precedentes de la presión actual.