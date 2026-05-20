Díaz-Canel justifica el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate tras acusación contra Raúl Castro

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel salió este miércoles en defensa de Raúl Castro horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos penales formales contra el exmandatario por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos.

En un mensaje publicado en X, Díaz-Canel calificó la acusación de «pretendida» y la describió como «una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba».

El gobernante cubano afirmó que «EE.UU. miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996», calificando así a la organización de exiliados cubanos que realizaba vuelos de búsqueda y rescate de balseros en el estrecho de Florida.

Díaz-Canel sostuvo que «el 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones».

Esa versión contradice las conclusiones de la Organización de Aviación Civil Internacional, que determinó en julio de 1996 que las aeronaves fueron derribadas entre nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, y que Cuba no intentó comunicarse por radio con los pilotos antes de abrir fuego.

Las cuatro víctimas del derribo fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, todos cubanoamericanos.

La acusación formal fue presentada este miércoles en Miami por el fiscal general en funciones Todd Blanche, junto al fiscal federal Jason A. Reding Quiñones y el subdirector del FBI Christopher G. Raia, entre otros funcionarios.

El gran jurado federal había devuelto la acusación el 23 de abril de 2026; los cargos incluyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.

Un elemento central del caso es una grabación de junio de 1996 en la que Raúl Castro habría dicho: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio... Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan».

La grabación fue publicada en 2006 por el periodista Wilfredo Cancio en El Nuevo Herald y su autenticidad fue confirmada con especialistas y con el exsecretario personal de Castro, Alcibiades Hidalgo.

Díaz-Canel cerró su mensaje con una defensa encendida del exmandatario: «La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el General de Ejército Raúl Castro», y calificó de «ridículo intento» cualquier esfuerzo por «menoscabar su talla de héroe».

Raúl Castro tiene 94 años y no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que hace prácticamente imposible su comparecencia ante la justicia estadounidense. Las familias de tres de las cuatro víctimas obtuvieron previamente una indemnización civil de 187 millones de dólares, pero hasta hoy nunca se habían presentado cargos penales individuales por el caso.