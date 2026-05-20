Senadora de Florida Ashley Moody: «La lucha por la libertad de Cuba no ha terminado»

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La senadora republicana de Florida Ashley Moody publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de X con motivo del aniversario 124 de la independencia de Cuba, afirmando que «la lucha por la libertad de Cuba no ha terminado» y anunciando su participación en un acto del Departamento de Justicia en Miami.

«El 20 de mayo de 1902, Cuba se convirtió en un Estado libre e independiente. Los Castro se lo arrebataron», escribió Moody, quien subrayó que «es esencial continuar presionando al régimen comunista cubano y responsabilizar a los miembros de este gobierno tiránico».

En ese momento, la senadora también anunció que se uniría al Departamento de Justicia en el acto celebrado en la Freedom Tower de Miami, el emblemático edificio que sirvió como centro de recepción de refugiados cubanos desde 1962 y que es símbolo histórico de la diáspora.

El acto estuvo relacionado con la acusación penal federal contra Raúl Castro, de 94 años, por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

En ese ataque, cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana derribaron las aeronaves sobre aguas internacionales en el Estrecho de Florida, causando la muerte de cuatro personas: Armando Alejandre Jr. (45 años), Carlos Costa (29), Mario de la Peña (24) y Pablo Morales (29).

Raúl Castro era jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el momento del derribo, lo que lo sitúa en el centro de la posible acusación federal que el Departamento de Justicia preparaba para este 20 de mayo.

Moody fue designada senadora por Florida a comienzos de 2025 por el gobernador Ron DeSantis para ocupar el escaño dejado por Marco Rubio al convertirse en Secretario de Estado.

Desde su llegada al Senado, ha mantenido una línea dura sobre Cuba: en febrero de 2025 copatrocinó junto a Rick Scott la Ley DEMOCRACIA, que busca bloquear activos y negar entrada a funcionarios cubanos, y en julio de 2025 respaldó las sanciones de la administración Trump contra el régimen, calificando al gobierno cubano de «dictadura comunista asesina».

El caso Hermanos al Rescate lleva tres décadas sin resolución judicial plena: la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que Cuba usó la fuerza contra aeronaves civiles fuera de su espacio aéreo, y el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1067 el 26 de julio de 1996 condenando el ataque.

El único condenado en EE.UU. fue el espía cubano Gerardo Hernández, quien fue liberado en el intercambio de prisioneros de diciembre de 2014.

La acusación contra Raúl Castro tendría valor principalmente simbólico, dado que no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU. y Castro nunca ha pisado suelo estadounidense, pero representaría un hito histórico para las familias de las víctimas y para la comunidad cubana en el exilio.