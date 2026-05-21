María Elvira Salazar: «Raúl Castro creyó que moriría sin rendir cuentas por sus crímenes»

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La congresista republicana María Elvira Salazar reaccionó este miércoles con contundencia al anuncio de los cargos penales federales contra Raúl Castro y afirmó que el exdictador cubano «creyó que moriría sin rendir cuentas por sus crímenes», pero que «la justicia finalmente está tocando a su puerta».

El mensaje, publicado en su cuenta de X, llegó luego de que el fiscal general interino Todd Blanche anunciara en la Torre de la Libertad de Miami los cargos contra Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, ataque que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos.

«Aplaudo a la Administración Trump por finalmente enfrentar a este dictador sanguinario con las manos manchadas de sangre inocente», escribió Salazar.

La congresista por el Distrito 27 de Florida subrayó que Castro «durante décadas operó con total impunidad a solo 90 millas de nuestras costas mientras en Washington escogían el silencio y la complacencia».

Salazar fue directa al calificar el ataque: «El asesinato de ciudadanos estadounidenses inocentes y miembros de Hermanos al Rescate no fue un accidente. Fue un acto brutal y cobarde contra hombres que arriesgaban sus vidas rescatando a cubanos que escapaban de la tiranía en el Estrecho de la Florida».

X / María Elvira Salazar

Ese mismo día, en una conferencia de prensa en el Capitolio junto a los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis, Salazar declaró que «hoy comienza el fin de la familia Castro» y lanzó un mensaje directo a la nomenclatura cubana: «Entiendan bien que sus días han terminado. Una acusación federal es algo serio».

Como advertencia explícita, la congresista invocó el caso de Nicolás Maduro, capturado en Caracas el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses y actualmente preso en Nueva York: «Maduro pensó que el presidente Trump no hablaba en serio. Miren dónde está Maduro hoy».

Salazar también ofreció una salida a los Castro: «Tienen la opción de no terminar donde está Maduro. Pueden irse ahora y dejar la isla en manos de las fuerzas de la oposición, en manos de la libertad».

Los cargos contra Raúl Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de homicidio por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Si es declarado culpable, el exmandatario de 94 años —que cumplirá 95 el 3 de junio— enfrentaría pena de muerte o cadena perpetua.

Junto a Castro fueron imputados cinco militares cubanos, entre ellos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, el piloto que disparó los misiles, y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, quien ya se encontraba bajo custodia estadounidense desde noviembre de 2025 por fraude migratorio.

La Casa Blanca publicó este miércoles una imagen titulada «Enemigos de América — Neutralizados, por el presidente Donald J. Trump», en el que aparece Raúl Castro etiquetado como «ACUSADO», junto a Maduro, el líder supremo iraní Alí Jamenei y el líder del ISIS en África.

Salazar cerró su mensaje en X con una frase que resume el sentir de la comunidad cubanoamericana: «Bajo el Presidente Trump, la era de apaciguar tiranos terminó. Cuba será libre».